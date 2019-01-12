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Максим Галкин показал, как легко его сын Гарри справляется с конструктором для 8-10 класса

Известный российский шоумен Максим Галкин показал, как легко и просто его сын Гарри справляется с конструктором, предназначенным для учащихся 8-10 классов средней школы. Про семейный клуб юного электрика юморист рассказал на своей странице в Instagram.

Максим Галкин показал, как легко его сын Гарри справляется с конструктором для 8-10 класса

Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина остается в центре внимания преданных поклонников, которые с радостью наблюдают, как растут звездные дети Лиза и Гарри. Накануне в Instagram появилось видео, как Гарри осваивает конструктор, который принес ему Дед Мороз.

Максим Галкин показал, как легко его сын Гарри справляется с конструктором для 8-10 класса

Максим Галкин констатирует, что его сын в восторге. Ведь ему легко дается создание простейшей электрической схемы, которая срабатывает как автосигнализация.

«Вот, что значит, когда у мальчика есть папа. Здоровья Вашей семейке!», «Очумелые ручки. Удачи и интересных открытий Гарику с этим увлекательным и познавательным конструктором!», - откликнулись в Сети.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:31

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