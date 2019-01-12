Максим Галкин показал, как легко его сын Гарри справляется с конструктором для 8-10 класса

Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина остается в центре внимания преданных поклонников, которые с радостью наблюдают, как растут звездные дети Лиза и Гарри. Накануне в Instagram появилось видео, как Гарри осваивает конструктор, который принес ему Дед Мороз.Максим Галкин констатирует, что его сын в восторге. Ведь ему легко дается создание простейшей электрической схемы, которая срабатывает как автосигнализация.«Вот, что значит, когда у мальчика есть папа. Здоровья Вашей семейке!», «Очумелые ручки. Удачи и интересных открытий Гарику с этим увлекательным и познавательным конструктором!», - откликнулись в Сети.