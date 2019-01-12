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Xiaomi представила "умную" домашнюю камеру наблюдения Yi Home Camera 3

Компания Xiaomi совместно с YI Technology представили "умную" камеру наблюдения для домашнего использования. Новинку показали на выставке CES 2019.
Xiaomi представила "умную" домашнюю камеру наблюдения Yi Home Camera 3

В Лас-Вегасе на ежегодной выставке технологий Consumer Electronic Show два китайские производителя Xiaomi и YI Technology представили совместную разработку. Ею стала YI Home Camera 3 "умная" камера видеонаблюдения, которая способна защитить помещение от незаконного проникновения и подобных угроз.

Новинка имеет систему искусственного интеллекта. Она записывает и транслирует видеопоток. Работает девайс с разрешением 1920х1080 пикселей. Гаджет запрограммирован на определение движения, он также реагирует на посторонний звук. Камера включает систему оповещения владельца в тот момент, когда на расстоянии до пяти метров от себя фиксирует незнакомую личность или слышит посторонние звуки. Разработчики уверяют, что специальная система подает сигнал тревоги только в случае реальной опасности.

Приобретая девайс, потребитель получит в качестве подарка право полгода бесплатно использовать облачное хранилище, в котором сможет накапливать видео. Отснятые материалы будут храниться на сервере на протяжении семи дней после записи. Производитель пообещал, что на потребительский рынок камера YI Home Camera 3 поступит в конце января. Ее цена составит порядка 40 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:45

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