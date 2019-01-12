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Анастасия Костенко в Instagram спровоцировала слухи о второй беременности

На днях экс-супруг Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко отпраздновали полугодовой юбилей их общей дочки Миланы.

Торжество было устроено в семейной гостиной с размахом и полагающимися для такого случая атрибутами (воздушными шариками и другими украшениями).

Анастасия Костенко в Instagram спровоцировала слухи о второй беременности

Также Анастасия решила рассказать всем своим поклонникам, каково ей приходится в роли матери. Костенко отметила, что на данный момент она перевела малышку на искусственное вскармливание. Хотя многие педиатры сходятся во мнении, что ребенок нуждается в материнском молоке до одного года.

Анастасия не поделилась причинами изменений в рационе ребенка. Однако поклонники сразу предположили, что Настя готовится стать матерью во второй раз.

Дело в том, что многие медики не советуют беременным матерям кормить ребенка грудью. В этом случае молоко может утратить свои полезные качества. Модель призналась, что скучает по ощущениям беременности. Теплые воспоминания на нее навевают снимки с мобильного телефона.

Кроме того, Костенко дала понять, что ее маленькая дочь способна стать хорошей старшей сестренкой. Поэтому она готова к трудностям, которых практически сейчас нет.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:14

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