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Чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы

Чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы сначала помыть полы и сменить занавески, чем вызвала очередной скандал. Инцидент случился накануне в городе Струнино Владимирской области, где состоялось совещание по поводу дальнейшей судьбы местного медучреждения.

Чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы

Неоднозначную общественную реакцию вызвало некорректное высказывание врио заместителя главы региона Марины Чекуновой. Пока ей жаловались на неработающую детскую больницу и постоянно ремонтирующееся здание больницы для взрослых, чиновница призвала врачей «посмотреть на себя, повесить занавески и помыть полы».

Себя она назвала «золотой рыбкой», которая якобы должна все сделать самостоятельно.

В Сети разразились бурные дискуссии. Пользователи иронично заметили, что хирургам в перерывах между операциями нужно мыть полы, медсестрам – чинить сантехнику, а еще лучше – собраться всем вместе и построить новую больницу. Кто-то даже призвал всему городу выйти к администрации и требовать увольнения Чекуновой, сравнивая ее высказывания со словами Ольги Глацких, по мнению которой «государство не просило никого рожать» и «ничего не должно молодежи».



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:58

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