Чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы





Неоднозначную общественную реакцию вызвало некорректное высказывание врио заместителя главы региона Марины Чекуновой. Пока ей жаловались на неработающую детскую больницу и постоянно ремонтирующееся здание больницы для взрослых, чиновница призвала врачей «посмотреть на себя, повесить занавески и помыть полы».Себя она назвала «золотой рыбкой», которая якобы должна все сделать самостоятельно.В Сети разразились бурные дискуссии. Пользователи иронично заметили, что хирургам в перерывах между операциями нужно мыть полы, медсестрам – чинить сантехнику, а еще лучше – собраться всем вместе и построить новую больницу. Кто-то даже призвал всему городу выйти к администрации и требовать увольнения Чекуновой, сравнивая ее высказывания со словами Ольги Глацких, по мнению которой «государство не просило никого рожать» и «ничего не должно молодежи».