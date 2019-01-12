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Hisense представила первый в мире LED-телевизор с пьезозвуком

Китайская государственная компания Hisense представила LED-телевизор с пьезозвуком, который является первым в своем роде. Мировую новинку показали на CES 2019.
Hisense представила первый в мире LED-телевизор с пьезозвуком

На выставке технологий Consumer Electronics Show, которая проходит каждый год в Лас-Вегасе, было представлено инновационное устройство с использованием диодов для подсветки матрицы жидкокристаллического телеприемника. Также новинка имеет электроакустическое устройство, которое способно воспроизводить звук благодаря обратному пьезоэлектрическому эффекту. Показанный компанией из Китая телевизор с Light Emitting Diode – это первый подобный гаджет в мире. Свое изобретение сотрудники Hisense назвали LED-телевизор Sonic One.

По информации специалистов, девайс разработан таким образом, что в нем отсутствуют обычные динамики. Звук издается непосредственно из самого экрана.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:51

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