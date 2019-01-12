Разведчики Северного флота отрабатывают марш-броски на снегоходах
Разведчики Северного флота отрабатывают марш-броски, используя армейские снегоходы А-1. Военнослужащие, входящие в состав мотострелковой арктической бригады, провели первые занятия на полигоне, расположенном в районе поселка Алакуртти.
Военные отрабатывали передвижение на лыжах за снегоходом на буксире, изучали тактику ведения боевых действий в сложных погодных условиях Арктики, занимались упражнениями по стрельбе во время движения и развертыванием в боевом порядке.
В ходе учений особую подготовку проходили водители снегоходов А-1, которые отрабатывали навыки передвижения по пересеченной местности и глубокому снегу. Эксперты отмечают, что А-1 мало чем отличается от гражданских аналогов, исключая более мощную тяговитость и способность буксировать тяжелые грузы.
Военные отрабатывали передвижение на лыжах за снегоходом на буксире, изучали тактику ведения боевых действий в сложных погодных условиях Арктики, занимались упражнениями по стрельбе во время движения и развертыванием в боевом порядке.
В ходе учений особую подготовку проходили водители снегоходов А-1, которые отрабатывали навыки передвижения по пересеченной местности и глубокому снегу. Эксперты отмечают, что А-1 мало чем отличается от гражданских аналогов, исключая более мощную тяговитость и способность буксировать тяжелые грузы.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:40