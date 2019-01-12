Мария Порошина показала первое фото своего новорожденного сына

Накануне в одном из элитных роддомов Москвы на свет появился пятый ребенок Марии Порошиной. И хотя отец малыша остается неизвестным, от этого счастливый момент в жизни актрисы не стал менее радостным.Порошина поспешила поделиться новостью со своими подписчиками в Instagram и выложила первое фото новорожденного сына. Конечно, на снимке нельзя увидеть, на кого похож малыш, поскольку рассмотреть можно только его ручку. Но фолловеры все равно бросились поздравлять актрису, желая ей и ее ребенку всего самого хорошего.