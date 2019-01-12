Мария Порошина показала первое фото своего новорожденного сына
Известная российская актриса Мария Порошина накануне благополучно родила пятого ребенка. К радости ее четырех дочек, у них теперь появился маленький братик, первое фото которого уже было выложено в Instagram.
Накануне в одном из элитных роддомов Москвы на свет появился пятый ребенок Марии Порошиной. И хотя отец малыша остается неизвестным, от этого счастливый момент в жизни актрисы не стал менее радостным.
Порошина поспешила поделиться новостью со своими подписчиками в Instagram и выложила первое фото новорожденного сына. Конечно, на снимке нельзя увидеть, на кого похож малыш, поскольку рассмотреть можно только его ручку. Но фолловеры все равно бросились поздравлять актрису, желая ей и ее ребенку всего самого хорошего.
Накануне в одном из элитных роддомов Москвы на свет появился пятый ребенок Марии Порошиной. И хотя отец малыша остается неизвестным, от этого счастливый момент в жизни актрисы не стал менее радостным.
Порошина поспешила поделиться новостью со своими подписчиками в Instagram и выложила первое фото новорожденного сына. Конечно, на снимке нельзя увидеть, на кого похож малыш, поскольку рассмотреть можно только его ручку. Но фолловеры все равно бросились поздравлять актрису, желая ей и ее ребенку всего самого хорошего.