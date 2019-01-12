АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Мария Порошина показала первое фото своего новорожденного сына

Известная российская актриса Мария Порошина накануне благополучно родила пятого ребенка. К радости ее четырех дочек, у них теперь появился маленький братик, первое фото которого уже было выложено в Instagram.

Мария Порошина показала первое фото своего новорожденного сына

Накануне в одном из элитных роддомов Москвы на свет появился пятый ребенок Марии Порошиной. И хотя отец малыша остается неизвестным, от этого счастливый момент в жизни актрисы не стал менее радостным.

Порошина поспешила поделиться новостью со своими подписчиками в Instagram и выложила первое фото новорожденного сына. Конечно, на снимке нельзя увидеть, на кого похож малыш, поскольку рассмотреть можно только его ручку. Но фолловеры все равно бросились поздравлять актрису, желая ей и ее ребенку всего самого хорошего.




 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:17

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Дома-2" Римма Пенджиева
Мария Порошина показала первое фото
Маргарита Овсянникова старается
Юлия Ефременкова вместе с Сергеем
Ольга Красько призналась, что родила
Шпинат поможет вылечить алкоголизм и
Алине Загитовой изготовили коньки из
В России разработали 4D радар для
В смартфонах Alcatel обнаружили
Новинка от Procter & Gamble закрасит
Учёные нашли вещество, предотвращающее
Признавшаяся в воровстве Жасмин улетела
Смартфон сможет предсказать
«Через пару лет Кузбасс ждет настоящий
Диму Билана не узнали без бороды
Ученые: Северный магнитный полюс
Ирина Пинчук получила звание «Участник
На Балтфлот поступило более 30 танков
Клетки мозга женщин укрепляют их кости
Мария Кохно планирует сменить
Самопровозглашенный правнук Распутина
Xiaomi в развитие ИИ вложит 1,5
Огромная пиявка 3 месяца жила в горле
Александра Артемова оказалась
Netflix купил российский сериал про
Ученые рассказали о худшем времени для
Антропологи назвали главное
BBC опубликовала список лучших
Мария Порошина родила сына
Lexus выпустил роскошный кабриолет LC
Просмотреть все новости