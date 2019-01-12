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Звезда "Дома-2" Римма Пенджиева сообщила, что её избили на шоу "Бородина против Бузовой"

Бывшая участница "Дома-2" Римма Пенджиева стала частым гостем программы "Бородина против Бузовой".

Ранее в студии обсуждали пышных женщин и, конечно же, Римма стала идеальным примером того, как нужно любить себя в весе за 100 кг.

Звезда "Дома-2" Римма Пенджиева сообщила, что её избили на шоу "Бородина против Бузовой"

Накануне девушку пригласили на шоу снова, но такого поворота событий бывшая участница "Дома-2" точно не ожидала. Вернувшись домой после съемки программы, девушка сразу же записала видео и опубликовала в своём Instagram, где заявила, что больше не придёт на шоу.

Всё дело в том, что тему, а также подробности нового выпуска девушка разглашать не может. Но она попросила своих подписчиков обязательно посмотреть будущую программу, ведь там её буквально избили. В качестве доказательства она показала многочисленные синяки.

Также она сказала, что боится, что всё смонтируют так, как угодно организаторам шоу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:20

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