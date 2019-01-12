Звезда "Дома-2" Римма Пенджиева сообщила, что её избили на шоу "Бородина против Бузовой"
Бывшая участница "Дома-2" Римма Пенджиева стала частым гостем программы "Бородина против Бузовой".
Ранее в студии обсуждали пышных женщин и, конечно же, Римма стала идеальным примером того, как нужно любить себя в весе за 100 кг.
Накануне девушку пригласили на шоу снова, но такого поворота событий бывшая участница "Дома-2" точно не ожидала. Вернувшись домой после съемки программы, девушка сразу же записала видео и опубликовала в своём Instagram, где заявила, что больше не придёт на шоу.
Всё дело в том, что тему, а также подробности нового выпуска девушка разглашать не может. Но она попросила своих подписчиков обязательно посмотреть будущую программу, ведь там её буквально избили. В качестве доказательства она показала многочисленные синяки.
Также она сказала, что боится, что всё смонтируют так, как угодно организаторам шоу.
Ранее в студии обсуждали пышных женщин и, конечно же, Римма стала идеальным примером того, как нужно любить себя в весе за 100 кг.
Накануне девушку пригласили на шоу снова, но такого поворота событий бывшая участница "Дома-2" точно не ожидала. Вернувшись домой после съемки программы, девушка сразу же записала видео и опубликовала в своём Instagram, где заявила, что больше не придёт на шоу.
Всё дело в том, что тему, а также подробности нового выпуска девушка разглашать не может. Но она попросила своих подписчиков обязательно посмотреть будущую программу, ведь там её буквально избили. В качестве доказательства она показала многочисленные синяки.
Также она сказала, что боится, что всё смонтируют так, как угодно организаторам шоу.