Маргарита Овсянникова старается подражать Ольге Бузовой
Бывшая участница "Дома-2" Маргарита Овсянникова решила пойти по следам Бузовой.
Девушка покинула телепроект, так и не построив там любовь. Теперь Марго остаётся только строить карьеру и надеяться на светлое и желательно обеспеченное будущее.
Овсянникова и ранее говорила о том, что ей нравится Ольга Бузова, но никто не ожидал, что бывшая участница телестройки начнёт буквально копировать знаменитую телеведущую.
Так, в социальных сетях у Маргариты стали появляться видео в stories, где она снимает свои ноги и параллельно рассказывает своим подписчикам что-то. Ольга Бузова частенько использует такой приём при записи своих видео.
Также многие отметили внешние сходства двух девушек. Но последнее, просто шокировало публику: Марго отправилась на отдых с бывшим воздыхателем Ольги Бузовой Романом Гриценко.
Подписчики сразу же обвинили бывшую участницу телестройки в "донашивании" за ведущей ее бывших мужчин.
Девушка покинула телепроект, так и не построив там любовь. Теперь Марго остаётся только строить карьеру и надеяться на светлое и желательно обеспеченное будущее.
Овсянникова и ранее говорила о том, что ей нравится Ольга Бузова, но никто не ожидал, что бывшая участница телестройки начнёт буквально копировать знаменитую телеведущую.
Так, в социальных сетях у Маргариты стали появляться видео в stories, где она снимает свои ноги и параллельно рассказывает своим подписчикам что-то. Ольга Бузова частенько использует такой приём при записи своих видео.
Также многие отметили внешние сходства двух девушек. Но последнее, просто шокировало публику: Марго отправилась на отдых с бывшим воздыхателем Ольги Бузовой Романом Гриценко.
Подписчики сразу же обвинили бывшую участницу телестройки в "донашивании" за ведущей ее бывших мужчин.