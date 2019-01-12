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Маргарита Овсянникова старается подражать Ольге Бузовой

Бывшая участница "Дома-2" Маргарита Овсянникова решила пойти по следам Бузовой.

Девушка покинула телепроект, так и не построив там любовь. Теперь Марго остаётся только строить карьеру и надеяться на светлое и желательно обеспеченное будущее.

Маргарита Овсянникова старается подражать Ольге Бузовой

Овсянникова и ранее говорила о том, что ей нравится Ольга Бузова, но никто не ожидал, что бывшая участница телестройки начнёт буквально копировать знаменитую телеведущую.

Так, в социальных сетях у Маргариты стали появляться видео в stories, где она снимает свои ноги и параллельно рассказывает своим подписчикам что-то. Ольга Бузова частенько использует такой приём при записи своих видео.

Маргарита Овсянникова старается подражать Ольге Бузовой

Также многие отметили внешние сходства двух девушек. Но последнее, просто шокировало публику: Марго отправилась на отдых с бывшим воздыхателем Ольги Бузовой Романом Гриценко.

Подписчики сразу же обвинили бывшую участницу телестройки в "донашивании" за ведущей ее бывших мужчин.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:10

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