Маргарита Овсянникова старается подражать Ольге Бузовой





Девушка покинула телепроект, так и не построив там любовь. Теперь Марго остаётся только строить карьеру и надеяться на светлое и желательно обеспеченное будущее.Овсянникова и ранее говорила о том, что ей нравится Ольга Бузова, но никто не ожидал, что бывшая участница телестройки начнёт буквально копировать знаменитую телеведущую.Так, в социальных сетях у Маргариты стали появляться видео в stories, где она снимает свои ноги и параллельно рассказывает своим подписчикам что-то. Ольга Бузова частенько использует такой приём при записи своих видео.Также многие отметили внешние сходства двух девушек. Но последнее, просто шокировало публику: Марго отправилась на отдых с бывшим воздыхателем Ольги Бузовой Романом Гриценко.Подписчики сразу же обвинили бывшую участницу телестройки в "донашивании" за ведущей ее бывших мужчин.