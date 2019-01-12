АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Юлия Ефременкова вместе с Сергеем Кучеровым возвращается в Москву

В этот раз командировка ведущей телепроекта «Дом-2» Юлии Ефременковой на Остров любви закончилась гораздо раньше, чем обычно. Девушка провела в тропиках всего месяц, причем не в одиночестве, а в компании своего бывшего возлюбленного Сергея Кучерова.

Уже 19 января Юля вместе Сережей уже будут в Москве, а пока они занимаются тем, что собирают чемоданы и подводят итоги своей работы.

Юлия Ефременкова вместе с Сергеем Кучеровым возвращается в Москву

Так, Ефременковой пришлось согласиться с тем, что любви на Сейшелах практически не осталось. Союзы участников рушатся буквально на глазах, а новых никто создавать даже не пытается.

Однако девушка отказывается признавать, что во всем виновата она или провокации продюсеров, по ее мнению, островитяне сами не стараются сохранить свои отношения или хотя бы пробовать их строить.

Юлия Ефременкова вместе с Сергеем Кучеровым возвращается в Москву

Впрочем, проблемы участников мало интересуют зрителей. Больше всего им сейчас хочется знать, кто отправится на Сейшелы из ведущих, ведь по новым правилам раз в 3 месяца каждый должен там побывать.

По предположениям публики, Ольга Бузова, Ольга Орлова и Андрей Черкасов сразу отпадают, поскольку последние двое только вернулись из командировки, а первая сейчас находится на Мальдивах, где планирует отметить свой день рождения. Поэтому остается либо Ксения Бородина, либо Влад Кадони. Причем последний не был на Острове любви уже очень давно.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 08:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Дома-2" Римма Пенджиева
Мария Порошина показала первое фото
Маргарита Овсянникова старается
Юлия Ефременкова вместе с Сергеем
Ольга Красько призналась, что родила
Шпинат поможет вылечить алкоголизм и
Алине Загитовой изготовили коньки из
В России разработали 4D радар для
В смартфонах Alcatel обнаружили
Новинка от Procter & Gamble закрасит
Учёные нашли вещество, предотвращающее
Признавшаяся в воровстве Жасмин улетела
Смартфон сможет предсказать
«Через пару лет Кузбасс ждет настоящий
Диму Билана не узнали без бороды
Ученые: Северный магнитный полюс
Ирина Пинчук получила звание «Участник
На Балтфлот поступило более 30 танков
Клетки мозга женщин укрепляют их кости
Мария Кохно планирует сменить
Самопровозглашенный правнук Распутина
Xiaomi в развитие ИИ вложит 1,5
Огромная пиявка 3 месяца жила в горле
Александра Артемова оказалась
Netflix купил российский сериал про
Ученые рассказали о худшем времени для
Антропологи назвали главное
BBC опубликовала список лучших
Мария Порошина родила сына
Lexus выпустил роскошный кабриолет LC
Просмотреть все новости