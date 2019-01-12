Юлия Ефременкова вместе с Сергеем Кучеровым возвращается в Москву





Уже 19 января Юля вместе Сережей уже будут в Москве, а пока они занимаются тем, что собирают чемоданы и подводят итоги своей работы.Так, Ефременковой пришлось согласиться с тем, что любви на Сейшелах практически не осталось. Союзы участников рушатся буквально на глазах, а новых никто создавать даже не пытается.Однако девушка отказывается признавать, что во всем виновата она или провокации продюсеров, по ее мнению, островитяне сами не стараются сохранить свои отношения или хотя бы пробовать их строить.Впрочем, проблемы участников мало интересуют зрителей. Больше всего им сейчас хочется знать, кто отправится на Сейшелы из ведущих, ведь по новым правилам раз в 3 месяца каждый должен там побывать.По предположениям публики, Ольга Бузова, Ольга Орлова и Андрей Черкасов сразу отпадают, поскольку последние двое только вернулись из командировки, а первая сейчас находится на Мальдивах, где планирует отметить свой день рождения. Поэтому остается либо Ксения Бородина, либо Влад Кадони. Причем последний не был на Острове любви уже очень давно.