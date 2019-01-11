На Балтфлот поступило более 30 танков Т-72Б с лазерной системой наведения





Поступившая техника имеет современное мощное ракетно-пушечное вооружение и новейшие средства связи, а также эффективные системы, которые предназначены для управления огнем. К современным техническим характеристикам машины разработчики добавили навесную динамическую защиту и мотор мощностью 840 лошадиных сил. Одним из важнейших установленных компонентов танка является комплекс управляемого вооружения с лазерным наведением на цель.Представители пресс-службы ЗВО сообщают, что до конца 2019 года планируется доставить в Балтийский флот еще партию таких же машин, которая будет состоять из 30 единиц техники.