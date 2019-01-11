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На Балтфлот поступило более 30 танков Т-72Б с лазерной системой наведения

На Балтийский флот ВМФ Российской Федерации поступило более трех десятков танков Т-72Б, которые оснащены лазерной системой наведения. Данную информацию обнародовала пресс-служба Западного военного округа.
На Балтфлот поступило более 30 танков Т-72Б с лазерной системой наведения

Поступившая техника имеет современное мощное ракетно-пушечное вооружение и новейшие средства связи, а также эффективные системы, которые предназначены для управления огнем. К современным техническим характеристикам машины разработчики добавили навесную динамическую защиту и мотор мощностью 840 лошадиных сил. Одним из важнейших установленных компонентов танка является комплекс управляемого вооружения с лазерным наведением на цель.

Представители пресс-службы ЗВО сообщают, что до конца 2019 года планируется доставить в Балтийский флот еще партию таких же машин, которая будет состоять из 30 единиц техники.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 21:03

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