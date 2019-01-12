На Аляске обнаружили коллекцию классических Ford Bronco
Во время съемки передачи Barn Find Hunter на Аляске обнаружили коллекцию классических автомобилей Ford Bronco. Оказывается, все транспортные средства все время используются в хозяйстве.
Адам Макнаббе владеет несколькими классическими моделями Ford Bronco. Старейшим представителем среди найденных коллекционных автомобилей является внедорожник 1966 года выпуска, имеющий мосты Dana 44. Заметим, что машина находится в полном рабочем состоянии. На этом средстве передвижения владелец отправляется в путешествия. Например, по словам Адама, на нем он посетил пустыню Моаб.
Герой программы рассказал ведущему Тому Коттеру, что Bronco - это одна из любимейших автомобильных марок у жителей Аляски. Это объясняется тем, что они способны без особого труда одолеть любые препятствия. Макнабб имеет Bronco голубого цвета 1972 года с пробегом в 110 тысяч миль (177 000 километров), а также разобранные автомобили марки Toyota FJ.
Адам Макнаббе владеет несколькими классическими моделями Ford Bronco. Старейшим представителем среди найденных коллекционных автомобилей является внедорожник 1966 года выпуска, имеющий мосты Dana 44. Заметим, что машина находится в полном рабочем состоянии. На этом средстве передвижения владелец отправляется в путешествия. Например, по словам Адама, на нем он посетил пустыню Моаб.
Герой программы рассказал ведущему Тому Коттеру, что Bronco - это одна из любимейших автомобильных марок у жителей Аляски. Это объясняется тем, что они способны без особого труда одолеть любые препятствия. Макнабб имеет Bronco голубого цвета 1972 года с пробегом в 110 тысяч миль (177 000 километров), а также разобранные автомобили марки Toyota FJ.
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:30