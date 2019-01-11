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Xiaomi в развитие ИИ вложит 1,5 миллиарда долларов

Xiaomi планирует вложить в развитие ИИ, а также интернета вещей полтора миллиарда долларов. Лэй Цзюнь, являющийся основателем Xiaomi, отмечает, что фирма собирается переквалифицироваться из производителя современных смартфонов в так называемую международную технологическую корпорацию.

Xiaomi в развитие ИИ вложит 1,5 миллиарда долларов


Компанией уже была создана собственная платформа «умного дома». Она выпускает технику, которая с ней работает. Фирмой в прошлом году было заключено соглашение с IKEA. Согласно ему с платформой Xiaomi станут работать все «умные» светильники, которые продавали в магазинах ритейлера.

В свою очередь, акции Xiaomi начали уменьшаться после IPO. Оно было проведено десятого июля прошлого года. Фирма за 6 месяцев подешевела на 58 процентов. С восьмого по десятое января текущего года цена упала на 17 процентов.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:40

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