Xiaomi в развитие ИИ вложит 1,5 миллиарда долларов
Xiaomi планирует вложить в развитие ИИ, а также интернета вещей полтора миллиарда долларов. Лэй Цзюнь, являющийся основателем Xiaomi, отмечает, что фирма собирается переквалифицироваться из производителя современных смартфонов в так называемую международную технологическую корпорацию.
Компанией уже была создана собственная платформа «умного дома». Она выпускает технику, которая с ней работает. Фирмой в прошлом году было заключено соглашение с IKEA. Согласно ему с платформой Xiaomi станут работать все «умные» светильники, которые продавали в магазинах ритейлера.
В свою очередь, акции Xiaomi начали уменьшаться после IPO. Оно было проведено десятого июля прошлого года. Фирма за 6 месяцев подешевела на 58 процентов. С восьмого по десятое января текущего года цена упала на 17 процентов.
Компанией уже была создана собственная платформа «умного дома». Она выпускает технику, которая с ней работает. Фирмой в прошлом году было заключено соглашение с IKEA. Согласно ему с платформой Xiaomi станут работать все «умные» светильники, которые продавали в магазинах ритейлера.
В свою очередь, акции Xiaomi начали уменьшаться после IPO. Оно было проведено десятого июля прошлого года. Фирма за 6 месяцев подешевела на 58 процентов. С восьмого по десятое января текущего года цена упала на 17 процентов.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:40