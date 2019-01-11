Xiaomi в развитие ИИ вложит 1,5 миллиарда долларов





Компанией уже была создана собственная платформа «умного дома». Она выпускает технику, которая с ней работает. Фирмой в прошлом году было заключено соглашение с IKEA. Согласно ему с платформой Xiaomi станут работать все «умные» светильники, которые продавали в магазинах ритейлера.В свою очередь, акции Xiaomi начали уменьшаться после IPO. Оно было проведено десятого июля прошлого года. Фирма за 6 месяцев подешевела на 58 процентов. С восьмого по десятое января текущего года цена упала на 17 процентов.