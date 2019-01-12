Ольга Красько призналась, что родила дочь от возлюбленного Светланы Ивановой

Ольга Красько стала гостьей программы Бориса Корчевникова, где рассказала о звездной карьере, любовных отношениях и воспитании детей. Знаменитость успевает сниматься в кино и растить троих детей: Олега, Олесю и Остапа. Артистка не стала скрывать от общественности, что отцом её 12-летней дочери является знаменитый режиссер Джаник Файзиев.Она рассказала, что их роман начался во время съемок "Турецкого гамбита", режиссер очень красиво ухаживал за ней. Однако несмотря на романтику и страсть, Ольге Красько не хотелось разрушать чужую семью, ведь возлюбленный был женат в тот момент. Но через какое-то время деятель киноиндустрии все же ушёл от супруги, но не ради актрисы Красько. Отец ее дочери уже 8 лет встречается с молодой актрисой Светланой Ивановой. Пара воспитывает двоих дочерей.37-летняя актриса надеется, что Олесе удастся наладить отношения с родителем. Джаник Файзиев активно позирует с наследницей перед объективами, посещая вместе с ней различные светские мероприятия. Ольга Красько рада за бывшего возлюбленного и его пассию. Она отметила, что Олеся прекрасно ладит со Светланой Ивановой и её с режиссером детьми.