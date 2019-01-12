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Шпинат поможет вылечить алкоголизм и расстройство настроения

Проведя ряд исследований, ученые из Университета Пердью определили, что шпинат способен помочь избавится от алкоголизма и расстройства настроения. Это становится возможным благодаря особому белку, который содержится в этом растении.

Шпинат поможет вылечить алкоголизм и расстройство настроения

Исследователи утверждают, что белок из шпината способен внести весомый вклад в разработку нового лекарства, которое поможет большому количеству людей. Предполагается, что медикаменты на основе этого вещества смогут помочь при расстройствах, которые вызваны злоупотреблением алкогольными напитками, при хронических болях и расстройстве настроения. Расстройства, которые на настоящий момент не поддаются адекватному лечению, могут уступить под воздействием пептидов, являющихся продуктами метаболизма белка под названием рубиско.

Анализ пептидов показывает, что в их способности входит проникание сквозь гематоэнцефалический барьер. Это значит: они эффективны для излечения расстройства центральной нервной системы. На данный момент научные сотрудники сосредоточены на разработке стратегии, которая даст возможность усилить найденные пептиды и применить их на практике.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 07:00

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