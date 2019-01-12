Шпинат поможет вылечить алкоголизм и расстройство настроения





Исследователи утверждают, что белок из шпината способен внести весомый вклад в разработку нового лекарства, которое поможет большому количеству людей. Предполагается, что медикаменты на основе этого вещества смогут помочь при расстройствах, которые вызваны злоупотреблением алкогольными напитками, при хронических болях и расстройстве настроения. Расстройства, которые на настоящий момент не поддаются адекватному лечению, могут уступить под воздействием пептидов, являющихся продуктами метаболизма белка под названием рубиско.Анализ пептидов показывает, что в их способности входит проникание сквозь гематоэнцефалический барьер. Это значит: они эффективны для излечения расстройства центральной нервной системы. На данный момент научные сотрудники сосредоточены на разработке стратегии, которая даст возможность усилить найденные пептиды и применить их на практике.