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Антропологи назвали главное предназначение древних каменных идолов острова Пасхи

Антропологи из Университета Бингемтона (США) после проведенного исследования назвали главное предназначение древних каменных идолов, украшающих остров Пасхи. Ученым удалось выяснить, что загадочные изваяния могли указывать на источники питьевой воды.

Антропологи назвали главное предназначение древних каменных идолов острова Пасхи

Обитатели одного из самых удивительных и загадочных мест на земном шаре - острова Пасхи создавали специальные церемониальные платформы в виде идолов моаи рядом с прибрежными источниками пресной воды, считают американские исследователи. Такая информация стала известна благодаря пространственному моделированию острова и его ресурсов.

Автор исследования Карл Липо полагает, что представители древнейшей цивилизации - полинезийцы Рапануи оставили на острове своих идолов, считающихся божествами именно в местах, где на поверхность выходили ключи и родники. Раньше никто из специалистов ничего подобного на острове не замечал, ошибочно считая, что здесь практически нет пресной воды.
Антропологи назвали главное предназначение древних каменных идолов острова Пасхи

Эксперты определили: аборигены строили каменных истуканов на специальных постаментах под названием "аху" в местах, богатых родниками, чтобы указать на священную связь между обожествленными предками и водой. Интересно, что островитяне никогда не шли друг на друга с войной, предпочитая "делиться" природными ресурсами и создавать идолов целыми племенами. Это удивительное открытие дало возможность науке открыть одну из тайн острова Пасхи, что говорит о мудрости и организованности его древних жителей.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:38

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