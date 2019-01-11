Антропологи назвали главное предназначение древних каменных идолов острова Пасхи





Обитатели одного из самых удивительных и загадочных мест на земном шаре - острова Пасхи создавали специальные церемониальные платформы в виде идолов моаи рядом с прибрежными источниками пресной воды, считают американские исследователи. Такая информация стала известна благодаря пространственному моделированию острова и его ресурсов.Автор исследования Карл Липо полагает, что представители древнейшей цивилизации - полинезийцы Рапануи оставили на острове своих идолов, считающихся божествами именно в местах, где на поверхность выходили ключи и родники. Раньше никто из специалистов ничего подобного на острове не замечал, ошибочно считая, что здесь практически нет пресной воды.Эксперты определили: аборигены строили каменных истуканов на специальных постаментах под названием "аху" в местах, богатых родниками, чтобы указать на священную связь между обожествленными предками и водой. Интересно, что островитяне никогда не шли друг на друга с войной, предпочитая "делиться" природными ресурсами и создавать идолов целыми племенами. Это удивительное открытие дало возможность науке открыть одну из тайн острова Пасхи, что говорит о мудрости и организованности его древних жителей.