АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Алине Загитовой изготовили коньки из металла, который используется в истребителях

Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой изготовили коньки с лезвием из специального металла. Такой материал используют в построении истребителей и военных кораблей.

Алине Загитовой изготовили коньки из металла, который используется в истребителях

Из Instagram стало известно, что на грядущем чемпионате Европы, который пройдет в столице Белоруссии, Алина Загитова будет выступать на коньках с анодированным золотым покрытием на лезвиях.

Компания-производитель коньков активно сотрудничает с российской фигуристкой больше года. Новая модель, о которой идет речь, называется Jackson Ultima Matrix Supreme X Gold. Примечательно, что она не является эксклюзивной, поскольку приобрести ее может каждый желающий, заплатив немногим более 500 долларов. Главное, что в этих коньках используется особый металл – алюминий авиационный 7000-серии.



 
+Дзен +Яндекс новости
Спорт
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алине Загитовой изготовили коньки из
В России разработали 4D радар для
В смартфонах Alcatel обнаружили
Новинка от Procter & Gamble закрасит
Учёные нашли вещество, предотвращающее
Признавшаяся в воровстве Жасмин улетела
Смартфон сможет предсказать
«Через пару лет Кузбасс ждет настоящий
Диму Билана не узнали без бороды
Ученые: Северный магнитный полюс
Ирина Пинчук получила звание «Участник
На Балтфлот поступило более 30 танков
Клетки мозга женщин укрепляют их кости
Мария Кохно планирует сменить
Самопровозглашенный правнук Распутина
Xiaomi в развитие ИИ вложит 1,5
Огромная пиявка 3 месяца жила в горле
Александра Артемова оказалась
Netflix купил российский сериал про
Ученые рассказали о худшем времени для
Антропологи назвали главное
BBC опубликовала список лучших
Мария Порошина родила сына
Lexus выпустил роскошный кабриолет LC
Появление в магазинах упаковок яиц по 9
Андрей Малахов должен был носить Машу
Canon заявила о разработке
60-летний житель Великого Новгорода
"Полная ерунда": Ефремов высказался о
Папарацци заметили беременную Викторию
Просмотреть все новости