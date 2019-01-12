Алине Загитовой изготовили коньки из металла, который используется в истребителях

Из Instagram стало известно, что на грядущем чемпионате Европы, который пройдет в столице Белоруссии, Алина Загитова будет выступать на коньках с анодированным золотым покрытием на лезвиях.Компания-производитель коньков активно сотрудничает с российской фигуристкой больше года. Новая модель, о которой идет речь, называется Jackson Ultima Matrix Supreme X Gold. Примечательно, что она не является эксклюзивной, поскольку приобрести ее может каждый желающий, заплатив немногим более 500 долларов. Главное, что в этих коньках используется особый металл – алюминий авиационный 7000-серии.