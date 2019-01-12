АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

В России разработали 4D радар для беспилотных авто

Российские ученые представили готовую концепцию 4D радара, который предназначен для автомобилей с беспилотным управлением. Он способен распознать не только движение, но и тип объекта, проведя его идентификацию.
В России разработали 4D радар для беспилотных авто

У 4D радара очень большая значимость, ведь он сможет «увидеть» другой автомобиль, даже через снеговое облако. Сотрудники лаборатории объявили о том, что у них есть работающий прототип, у которого осталось только наладить взаимосвязь со стереокамерой. А когда это произойдет, новинка отправится на конвейер. Чтобы разработать радар такого уровня, ученым потребовалось около 4 лет.

Много лет назад на рынке появились 2D радары, в их спектр возможностей входило только определение объекта на горизонтальной плоскости. Радар с «трехмерной» видимостью уже мог «считывать» скорость, с которой движется другой автомобиль. А последнее решение позволяет «видеть» все предметы и в вертикальной плоскости.

.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Главные новости
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России разработали 4D радар для
В смартфонах Alcatel обнаружили
Новинка от Procter & Gamble закрасит
Учёные нашли вещество, предотвращающее
Признавшаяся в воровстве Жасмин улетела
Смартфон сможет предсказать
«Через пару лет Кузбасс ждет настоящий
Диму Билана не узнали без бороды
Ученые: Северный магнитный полюс
Ирина Пинчук получила звание «Участник
На Балтфлот поступило более 30 танков
Клетки мозга женщин укрепляют их кости
Мария Кохно планирует сменить
Самопровозглашенный правнук Распутина
Xiaomi в развитие ИИ вложит 1,5
Огромная пиявка 3 месяца жила в горле
Александра Артемова оказалась
Netflix купил российский сериал про
Ученые рассказали о худшем времени для
Антропологи назвали главное
BBC опубликовала список лучших
Мария Порошина родила сына
Lexus выпустил роскошный кабриолет LC
Появление в магазинах упаковок яиц по 9
Андрей Малахов должен был носить Машу
Canon заявила о разработке
60-летний житель Великого Новгорода
"Полная ерунда": Ефремов высказался о
Папарацци заметили беременную Викторию
Космические стартапы США не будут
Просмотреть все новости