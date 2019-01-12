В России разработали 4D радар для беспилотных авто





У 4D радара очень большая значимость, ведь он сможет «увидеть» другой автомобиль, даже через снеговое облако. Сотрудники лаборатории объявили о том, что у них есть работающий прототип, у которого осталось только наладить взаимосвязь со стереокамерой. А когда это произойдет, новинка отправится на конвейер. Чтобы разработать радар такого уровня, ученым потребовалось около 4 лет.Много лет назад на рынке появились 2D радары, в их спектр возможностей входило только определение объекта на горизонтальной плоскости. Радар с «трехмерной» видимостью уже мог «считывать» скорость, с которой движется другой автомобиль. А последнее решение позволяет «видеть» все предметы и в вертикальной плоскости.