60-летний житель Великого Новгорода умер в очереди к врачу
60-летний житель Великого Новгорода умер в очереди к врачу. Ранее мужчина перенес инфаркт и хирургическую операцию на сердце, о чем сообщили в пресс-службе городской администрации.
В сообщении отмечается, что пациент пришел на плановый врачебный осмотр, когда его самочувствие резко ухудшилось. Сотрудники поликлиники, а также врачи «скорой помощи», вызванной на место происшествия, пытались сделать все возможное для спасения мужчины, но реанимационные мероприятия должного результата не дали. Мужчина скончался.
О точной причине его смерти специалисты смогут рассказать только после детального изучения ситуации. Предварительно врачи заявили о сердечном приступе.
В сообщении отмечается, что пациент пришел на плановый врачебный осмотр, когда его самочувствие резко ухудшилось. Сотрудники поликлиники, а также врачи «скорой помощи», вызванной на место происшествия, пытались сделать все возможное для спасения мужчины, но реанимационные мероприятия должного результата не дали. Мужчина скончался.
О точной причине его смерти специалисты смогут рассказать только после детального изучения ситуации. Предварительно врачи заявили о сердечном приступе.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:23