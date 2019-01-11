60-летний житель Великого Новгорода умер в очереди к врачу





В сообщении отмечается, что пациент пришел на плановый врачебный осмотр, когда его самочувствие резко ухудшилось. Сотрудники поликлиники, а также врачи «скорой помощи», вызванной на место происшествия, пытались сделать все возможное для спасения мужчины, но реанимационные мероприятия должного результата не дали. Мужчина скончался.О точной причине его смерти специалисты смогут рассказать только после детального изучения ситуации. Предварительно врачи заявили о сердечном приступе.