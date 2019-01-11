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60-летний житель Великого Новгорода умер в очереди к врачу

60-летний житель Великого Новгорода умер в очереди к врачу. Ранее мужчина перенес инфаркт и хирургическую операцию на сердце, о чем сообщили в пресс-службе городской администрации.

60-летний житель Великого Новгорода умер в очереди к врачу

В сообщении отмечается, что пациент пришел на плановый врачебный осмотр, когда его самочувствие резко ухудшилось. Сотрудники поликлиники, а также врачи «скорой помощи», вызванной на место происшествия, пытались сделать все возможное для спасения мужчины, но реанимационные мероприятия должного результата не дали. Мужчина скончался.

О точной причине его смерти специалисты смогут рассказать только после детального изучения ситуации. Предварительно врачи заявили о сердечном приступе.



 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:23

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