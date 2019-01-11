BBC опубликовала список лучших музыкантов 2019 года





В тройке лидеров оказались французско-британский рэпер Octavian (1 место), американская исполнительница King Princess и Grace Carter. В десятку перспективных певцов вошли Dermot Kennedy, Sea Girls, Flohio, Rosalìa и другие.Корпорация ВВС проводит опрос Sound of на протяжении 15 лет, он позволяет определить новых артистов, у которых есть все шансы стать популярными музыкантами в будущем. Несколько лет назад в этих списках можно было найти таких певцов, как Джесси Джей, Адель и 50 Cent.