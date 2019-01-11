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BBC опубликовала список лучших музыкантов 2019 года

На официальном сайте BBC опубликован список музыкантов и исполнителей, которые могут стать лучшими в 2019 году. Данный рейтинг основан на результатах опроса «Sound of», который ежегодно проводится среди представителей шоу-бизнеса, телеведущих, блогеров и других знаменитостей.
BBC опубликовала список лучших музыкантов 2019 года

В тройке лидеров оказались французско-британский рэпер Octavian (1 место), американская исполнительница King Princess и Grace Carter. В десятку перспективных певцов вошли Dermot Kennedy, Sea Girls, Flohio, Rosalìa и другие.

Корпорация ВВС проводит опрос Sound of на протяжении 15 лет, он позволяет определить новых артистов, у которых есть все шансы стать популярными музыкантами в будущем. Несколько лет назад в этих списках можно было найти таких певцов, как Джесси Джей, Адель и 50 Cent.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:12

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