АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.21 USD 66.86
Курс валют на 11.01.2019

Андрей Малахов должен был носить Машу Распутину на руках

Представительница отечественной эстрады Маша Распутина поздравила ведущего "Прямого эфира" Андрея Малахова с днем рождения. В этот день от звезды шоумен, празднующий свое 47-летие услышал не только теплые слова, но и "упреки". Артистка напомнила имениннику о его обещании носить её на руках, данном в 2008 году.

Андрей Малахов должен был носить Машу Распутину на руках

Маша Распутина сегодня пожелала одному из самых популярных и рейтинговых телеведущих Андрею Малахову больше преданных и надежных друзей и отметила, что красноречие и чувство юмора коллеги всегда помогает переживать трудные моменты в жизни. Кроме комплиментов светская львица напомнила звезде телеэкрана о том, как он в эфире популярной в 2008 году программы "Пять звезд" пообещал носить на руках певицу после тяжелых рабочих дней. Свое заявление 47-летний журналист озвучил в присутствии Ларисы Долиной, покойного мэтра Иосифа Кобзона и короля российской сцены Филиппа Киркорова. Однако слова свои популярный ведущий так и не подтвердил действиями.
Андрей Малахов должен был носить Машу Распутину на руках

Маша Распутина продолжает надеяться, что Андрей Малахов когда-нибудь решится и вспомнит о своих словах, она с нетерпением ждет момента, когда окажется в крепких надежных руках шоумена.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые рассказали о худшем времени для
Антропологи назвали главное
BBC опубликовала список лучших
Мария Порошина родила сына
Lexus выпустил роскошный кабриолет LC
Появление в магазинах упаковок яиц по 9
Андрей Малахов должен был носить Машу
Canon заявила о разработке
60-летний житель Великого Новгорода
"Полная ерунда": Ефремов высказался о
Папарацци заметили беременную Викторию
Космические стартапы США не будут
Актера «Уральских пельменей» Андрея
Ольга Бузова в шорт-листе претендентов
Светлана Ходченкова показала
Mitsubishi «заморозила» цены на
По мотивам телесериала «Во все тяжкие»
На Марсе обнаружили что-то похожее на
Лариса Вербицкая предостерегла
Ляйсан Утяшева показала фанатам
Сотрудница «Дома-2» заявила, что Саша
Ressence анонсировала готовую версию
Жена Константина Хабенского в Instagram
Кроссовер QX60 от Infiniti стал
Ольга Сударкина расплакалась на Лобном
Аналитики рассказали, сколько денег
Мировой океан нагревается с мощностью
Бородина снова продемонстрировала
Папарацци застали Леонардо Ди Каприо и
Станислав Садальский перенес операцию
Просмотреть все новости