Андрей Малахов должен был носить Машу Распутину на руках





Маша Распутина сегодня пожелала одному из самых популярных и рейтинговых телеведущих Андрею Малахову больше преданных и надежных друзей и отметила, что красноречие и чувство юмора коллеги всегда помогает переживать трудные моменты в жизни. Кроме комплиментов светская львица напомнила звезде телеэкрана о том, как он в эфире популярной в 2008 году программы "Пять звезд" пообещал носить на руках певицу после тяжелых рабочих дней. Свое заявление 47-летний журналист озвучил в присутствии Ларисы Долиной, покойного мэтра Иосифа Кобзона и короля российской сцены Филиппа Киркорова. Однако слова свои популярный ведущий так и не подтвердил действиями.Маша Распутина продолжает надеяться, что Андрей Малахов когда-нибудь решится и вспомнит о своих словах, она с нетерпением ждет момента, когда окажется в крепких надежных руках шоумена.