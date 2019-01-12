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Смартфон сможет предсказать передозировку наркотиками

Ученые из Университета Вашингтона разработали мобильное приложение, которое по отпечатку пальца сможет определить передозировку наркотиками. Своему новшеству они дали название «Второй шанс» и планируют его запатентовать.
Смартфон сможет предсказать передозировку наркотиками

Ученые протестировали возможности программы «Второй шанс» почти на 200 оппонентах, употребляющих тяжелые наркотики. Приложение почти с точностью до 98% определило уровень передозировки. Один из главных ее симптомов - это медленное или слишком частое дыхание. У людей, которые страдают данной зависимостью, почти в 90% случаев это основной показатель.

С помощью новой системы зависимый от наркотиков человек сможет определить у себя опасные симптомы и вовремя обратиться за помощью к медикам. «Второй шанс» сделает из обычного смартфона настоящий гидроакустический сенсор. Все, что нужно сделать, это подышать в динамик гаджета, а палец приложить к его микрофону. Программа проанализирует уровень дыхания человека и определит, превышена ли доза.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 00:00

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