Смартфон сможет предсказать передозировку наркотиками





Ученые протестировали возможности программы «Второй шанс» почти на 200 оппонентах, употребляющих тяжелые наркотики. Приложение почти с точностью до 98% определило уровень передозировки. Один из главных ее симптомов - это медленное или слишком частое дыхание. У людей, которые страдают данной зависимостью, почти в 90% случаев это основной показатель.С помощью новой системы зависимый от наркотиков человек сможет определить у себя опасные симптомы и вовремя обратиться за помощью к медикам. «Второй шанс» сделает из обычного смартфона настоящий гидроакустический сенсор. Все, что нужно сделать, это подышать в динамик гаджета, а палец приложить к его микрофону. Программа проанализирует уровень дыхания человека и определит, превышена ли доза.