Ученые: Северный магнитный полюс хаотично движется в сторону Сибири





Ученые признают, что на сегодняшний день не могут дать объяснение такому направлению движения Северного магнитного полюса Земли. Эксперты из Соединенных Штатов Америки, которые проводили наблюдения, сконструировали глобальную модель, которой дали название World Magnetic Model. В ее основу входят все существующие цифровые карты, в том числе и актуальные карты Google Maps. В результате обнаруженного смещения эксперты настаивают на важности оперативного обновления данных программы. Общеизвестно, что магнитное поле планеты находится в постоянном движении, в связи с чем требуется постоянный мониторинг ситуации.На данный момент сотрудники Университета Колорадо заняты экстренным выпуском обновленных GPS карт.