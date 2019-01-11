Ольга Бузова в шорт-листе претендентов на «Евровидение-2019» от России





Напомним, престижный конкурс вокального творчества Старого Света пройдёт в Израиле.Российская Федерация в этом году не стала проводить национальный отбор. А участник этого престижного конкурса будет назначен членами специального жюри.Сейчас в списке от РФ 7 претендентов. Среди действительно достойных певцов привлекает внимание фигура ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. Девушка входит в так называемый шорт-лист, поэтому в теории на «Евровидение-2019» она может поехать.Однако специалисты шоу-бизнеса убеждены, что Бузовой будет невероятно трудно участвовать в нескольких живых репетициях в сутки. Также и нельзя упускать тот факт, что на конкурсе нельзя петь под фонограмму.Кроме поющей ведущей в шорт-лист также попал поп-король эстрады Филипп Киркоров, 27-летняя певица Manizha, известный исполнитель Александр Панайотов, бывший фронтмен группы «Серебро» Лена Темникова, рэпер Егор Крид и 35-летний Сергей Лазарев.Кто от России поедет в Израиль, жюри определит уже в середине этого месяца. Также напомним, что одну-единственную победу в этом конкурсе России принёс Дима Билан в 2008 году.