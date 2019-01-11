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Клетки мозга женщин укрепляют их кости в пожилом возрасте

Ученые из Калифорнийских университетов Лос-Анджелеса и Сан-Франциско провели исследование и выяснили, что контроль над плотностью костей имеют несколько клеток в мозге женщин. Данное открытие может помочь облегчить симптомы остеопороза, которым страдает около 200 млн жителей планеты.
Клетки мозга женщин укрепляют их кости в пожилом возрасте

Авторы исследования сделали данное открытие совершенно случайно, когда одна из сотрудниц лаборатории проводила эксперимент над грызунами мутантами (самками). Она обнаружила, что при генетическом удалении из нейронов гипоталамуса белка рецептора эстрогена провоцирует у животных быстрый набор веса и снижает их физическую активность. А чтобы найти истинный источник набора массы, она воспользовалась лабораторной техникой, которая сверхточно смогла определить еще и изменения в костной ткани. Она очень удивилась тому, что общая масса костей увеличилась в восемь раз. Исходя из этого, группа ученых провела еще несколько дополнительных опытов и убедились в двойственной роли гормона эстрогена. Он поддерживает стабильное состояние костей, когда находится в крови человека, а попадая в гипоталамус, препятствует ее дальнейшему росту.

Данное открытие может помочь укрепить кости женщин и сохранить их такими даже в пожилом возрасте. По словам одного из авторов исследования Холи Ингрэм, система данных гормонов направляет свою активность на размножение, как только у женщины заканчивается период полового созревания. А это несет опасность в пожилом возрасте, когда кости начинают слабеть изнутри, что приводит к их хрупкости, следовательно и к частым переломам.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 21:00

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