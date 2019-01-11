Netflix купил российский сериал про андроидов за рекордную сумму
Netflix купил российский сериал про андроидов "Лучше, чем люди" за рекордную сумму в 1 млн долларов. Многосерийный фильм покажут под брендом Netflix Original.
Генпродюсер Эдуард Илоян рассказал о беспрецедентной сделке с Netflix, который заинтересовался новым сериалом отечественного производства. Хотя на съёмки авторы проекта потратили всего 320 млн рублей, проданы права на показ были за миллион долларов. Телешоу переведут на 25 языков и будут показывать как один из сериалов Netflix Original во всех странах, кроме Китая и РФ.
Если у зарубежного зрителя драма про андроидов возымеет успех, по словам продюсера, американская компания будет поддерживать и другие проекты на ранних стадиях. Netflix Original предусматривает такое рекламное продвижение, как пуш-уведомления и включения в подборки.
Напомним, что ведущие роли в сериале получили Паулина Андреева и Кирилл Кяро. В России шоу показывали в эфире сервиса Start.
Генпродюсер Эдуард Илоян рассказал о беспрецедентной сделке с Netflix, который заинтересовался новым сериалом отечественного производства. Хотя на съёмки авторы проекта потратили всего 320 млн рублей, проданы права на показ были за миллион долларов. Телешоу переведут на 25 языков и будут показывать как один из сериалов Netflix Original во всех странах, кроме Китая и РФ.
Если у зарубежного зрителя драма про андроидов возымеет успех, по словам продюсера, американская компания будет поддерживать и другие проекты на ранних стадиях. Netflix Original предусматривает такое рекламное продвижение, как пуш-уведомления и включения в подборки.
Напомним, что ведущие роли в сериале получили Паулина Андреева и Кирилл Кяро. В России шоу показывали в эфире сервиса Start.
Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 20:00