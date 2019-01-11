На Марсе обнаружили что-то похожее на «зубастый рот»
На фотографиях Марса, сделанных спутником, обнаружено что-то напоминающее «зубастый рот». О своей находке заявили ведущие популярного уфологического YouTube-канала «UFOmania».
Исследователи уверены, что обнаружили «скопление валунов», которые, по их мнению, не могли самостоятельно образоваться на Марсе. Находка длиною порядка восемьдесят метров. Так как по утверждению интернет-уфологов данные валуны выстроила в два ряда не природа, тогда остается загадкой, что вообще они нашли.
Энтузиасты предложили фолловерам поделиться своими предположениями по этому поводу. Подписчики моментально отозвались на призыв и «засыпали» опубликованные фотоснимки комментариями. Пользователи Сети выдвинули массу различных теории. Самыми популярными являются предположения, что это каменные постройки неизвестных древних цивилизаций. Не менее распространенная теория говорит о том, что запечатленный объект – это останки инопланетного существа гигантских размеров, которое ранее проживало на Красной планете.
Исследователи уверены, что обнаружили «скопление валунов», которые, по их мнению, не могли самостоятельно образоваться на Марсе. Находка длиною порядка восемьдесят метров. Так как по утверждению интернет-уфологов данные валуны выстроила в два ряда не природа, тогда остается загадкой, что вообще они нашли.
Энтузиасты предложили фолловерам поделиться своими предположениями по этому поводу. Подписчики моментально отозвались на призыв и «засыпали» опубликованные фотоснимки комментариями. Пользователи Сети выдвинули массу различных теории. Самыми популярными являются предположения, что это каменные постройки неизвестных древних цивилизаций. Не менее распространенная теория говорит о том, что запечатленный объект – это останки инопланетного существа гигантских размеров, которое ранее проживало на Красной планете.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:51