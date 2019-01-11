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На Марсе обнаружили что-то похожее на «зубастый рот»

На фотографиях Марса, сделанных спутником, обнаружено что-то напоминающее «зубастый рот». О своей находке заявили ведущие популярного уфологического YouTube-канала «UFOmania».
На Марсе обнаружили что-то похожее на «зубастый рот»

Исследователи уверены, что обнаружили «скопление валунов», которые, по их мнению, не могли самостоятельно образоваться на Марсе. Находка длиною порядка восемьдесят метров. Так как по утверждению интернет-уфологов данные валуны выстроила в два ряда не природа, тогда остается загадкой, что вообще они нашли.

Энтузиасты предложили фолловерам поделиться своими предположениями по этому поводу. Подписчики моментально отозвались на призыв и «засыпали» опубликованные фотоснимки комментариями. Пользователи Сети выдвинули массу различных теории. Самыми популярными являются предположения, что это каменные постройки неизвестных древних цивилизаций. Не менее распространенная теория говорит о том, что запечатленный объект – это останки инопланетного существа гигантских размеров, которое ранее проживало на Красной планете.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:51

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