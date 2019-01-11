На Марсе обнаружили что-то похожее на «зубастый рот»





Исследователи уверены, что обнаружили «скопление валунов», которые, по их мнению, не могли самостоятельно образоваться на Марсе. Находка длиною порядка восемьдесят метров. Так как по утверждению интернет-уфологов данные валуны выстроила в два ряда не природа, тогда остается загадкой, что вообще они нашли.Энтузиасты предложили фолловерам поделиться своими предположениями по этому поводу. Подписчики моментально отозвались на призыв и «засыпали» опубликованные фотоснимки комментариями. Пользователи Сети выдвинули массу различных теории. Самыми популярными являются предположения, что это каменные постройки неизвестных древних цивилизаций. Не менее распространенная теория говорит о том, что запечатленный объект – это останки инопланетного существа гигантских размеров, которое ранее проживало на Красной планете.