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Папарацци заметили беременную Викторию Лопыреву на пляже с Игорем Булатовым

Известная российская телеведущая Виктория Лопырева была замечена папарацци на одном из пляжей Майами (Флорида, США) с бизнесменом Игорем Булатовым. Многие решили, что он якобы и есть отец будущего ребенка модели.

Папарацци заметили беременную Викторию Лопыреву на пляже с Игорем Булатовым

Виктория Лопырева скрывала свое «интересное» положение. Однако, кто отец ее будущего первенца, модель рассказывать отказывалась. А недавно она решила поделиться с публикой тем, что наконец-то встретила того самого мужчину. Теперь же в Сети появились свежие снимки, которые сделали папарацци в США – Лопырева и Игорь Булатов лежали на пляже, не скрывая свои чувства, и обнимались.

Игорь Булатов является вице-президентом компании «Ташир», а также у него есть семья и двое детей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:08

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