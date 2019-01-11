Папарацци заметили беременную Викторию Лопыреву на пляже с Игорем Булатовым
Известная российская телеведущая Виктория Лопырева была замечена папарацци на одном из пляжей Майами (Флорида, США) с бизнесменом Игорем Булатовым. Многие решили, что он якобы и есть отец будущего ребенка модели.
Виктория Лопырева скрывала свое «интересное» положение. Однако, кто отец ее будущего первенца, модель рассказывать отказывалась. А недавно она решила поделиться с публикой тем, что наконец-то встретила того самого мужчину. Теперь же в Сети появились свежие снимки, которые сделали папарацци в США – Лопырева и Игорь Булатов лежали на пляже, не скрывая свои чувства, и обнимались.
Игорь Булатов является вице-президентом компании «Ташир», а также у него есть семья и двое детей.
Виктория Лопырева скрывала свое «интересное» положение. Однако, кто отец ее будущего первенца, модель рассказывать отказывалась. А недавно она решила поделиться с публикой тем, что наконец-то встретила того самого мужчину. Теперь же в Сети появились свежие снимки, которые сделали папарацци в США – Лопырева и Игорь Булатов лежали на пляже, не скрывая свои чувства, и обнимались.
Игорь Булатов является вице-президентом компании «Ташир», а также у него есть семья и двое детей.