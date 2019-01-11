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Космические стартапы США не будут добывать ископаемые на астероидах

Космические стартапы из США не станут добывать полезные ископаемые на астероидах. Поиск золота на небесных телах требует гораздо больше инвестиций, чем предполагалось до этого.
Космические стартапы США не будут добывать ископаемые на астероидах

Как пишет Space Review, сразу два стартапа из Америки были выкуплены другими компаниями и не будут в ближайшее время добывать ископаемые на астероидах. Deep Space Industries, что не смогла привлечь достаточно инвестиций, отошла к Bradford Space, руководители которой настроены более скептично. Как сообщает руководитель компании Айэн Фихтенбаум, поиск и транспортировка золота из космоса является задачей большой технической сложности, требующей методичного подхода.

Со временем планы на добычу полезных ресурсов с астероидов не исчезнут, однако к ним стоит приближаться постепенно. Стартап Planetary Resources также вызвал большой ажиотаж у общественности и некоторых инвесторов, но взносов на существенное продвижение в разработках не хватило.

Такой итог для экспертов оказался предсказуем. С другой стороны, в мире существуют и другие компании, которые рано или поздно начнут осваивать космос в поисках полезных ресурсов.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:52

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