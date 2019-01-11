Космические стартапы США не будут добывать ископаемые на астероидах





Как пишет Space Review, сразу два стартапа из Америки были выкуплены другими компаниями и не будут в ближайшее время добывать ископаемые на астероидах. Deep Space Industries, что не смогла привлечь достаточно инвестиций, отошла к Bradford Space, руководители которой настроены более скептично. Как сообщает руководитель компании Айэн Фихтенбаум, поиск и транспортировка золота из космоса является задачей большой технической сложности, требующей методичного подхода.Со временем планы на добычу полезных ресурсов с астероидов не исчезнут, однако к ним стоит приближаться постепенно. Стартап Planetary Resources также вызвал большой ажиотаж у общественности и некоторых инвесторов, но взносов на существенное продвижение в разработках не хватило.Такой итог для экспертов оказался предсказуем. С другой стороны, в мире существуют и другие компании, которые рано или поздно начнут осваивать космос в поисках полезных ресурсов.