Актера «Уральских пельменей» Андрея Рожкова возмутили цены на парковку в аэропорту "Кольцово"





По словам Рожкова, если такси заедет в желтую зону автостоянки, то водителю грозит штраф 500 руб. Артист считает, что прежде чем выехать вовремя с парковки надо пройти 7 кругов ада. Фолловеры сказали, что полностью поддерживают своего кумира, так как неоднократно сталкивались с такой же ситуацией.Однако пресс-служба аэропорта "Кольцово" заявляет, что информация Андрея Борисовича не соответствует действительности. Сообщается, что в зоне посадки и высадки действует бесплатное время. На территории краткосрочной автостоянки за час парковки стоит заплатить водителю 200 руб.