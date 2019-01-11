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Актера «Уральских пельменей» Андрея Рожкова возмутили цены на парковку в аэропорту "Кольцово"

Андрей Рожков в своем аккаунте Facebook нелестно высказался о парковке возле екатеринбургского аэропорта "Кольцово". Актер рассказал, что люди стоят на морозе по 20 минут, так как таксисты боятся из-за штрафа заезжать на данную территорию.

Актера «Уральских пельменей» Андрея Рожкова возмутили цены на парковку в аэропорту "Кольцово"

По словам Рожкова, если такси заедет в желтую зону автостоянки, то водителю грозит штраф 500 руб. Артист считает, что прежде чем выехать вовремя с парковки надо пройти 7 кругов ада. Фолловеры сказали, что полностью поддерживают своего кумира, так как неоднократно сталкивались с такой же ситуацией.

Актера «Уральских пельменей» Андрея Рожкова возмутили цены на парковку в аэропорту "Кольцово"

Однако пресс-служба аэропорта "Кольцово" заявляет, что информация Андрея Борисовича не соответствует действительности. Сообщается, что в зоне посадки и высадки действует бесплатное время. На территории краткосрочной автостоянки за час парковки стоит заплатить водителю 200 руб.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:41

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