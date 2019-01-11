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Сотрудница «Дома-2» заявила, что Саша Черно кушает то, что достала из носа

Одна из сотрудниц реалити-шоу «Дом-2» рассказала о крайне омерзительной привычке возлюбленной Иосифа Оганесяна, 24-летней Александры Черно.

Не секрет, что Саша никогда не была любимицей телезрителей «Дома-2». Этому не следует удивляться, ведь Черно в первый же день своего прихода в Периметр продемонстрировала, что является хамкой и истеричкой.

Сотрудница «Дома-2» заявила, что Саша Черно кушает то, что достала из носа

Правда, если верить словам операторов и некоторых закадровых работников телестройки «Дом-2», то это далеко не все недостатки избранницы Оганесяна. О привычках Черно рассказала девушка, которой приходится наблюдать за всем, что происходит на Поляне из аппаратной.

По словам сотрудницы «Дома-2», Александра не только грызет ногти и постоянно ковыряется в носу, на что ей не единожды указывали операторы реалити-шоу, но и кушает то, что достает из своего носа.

Сотрудница «Дома-2» заявила, что Саша Черно кушает то, что достала из носа

Также девушка подчеркнула, что саму Черно ее мерзкие привычки ничуть не смущают, что очень шокирует ее и многих работников проекта, ведь им приходится то и дело вырезать эти моменты из эфиров, а их, как оказалось, немало.

Нужно сказать, что сотрудница телешоу не упустила возможности высказаться об Александре и как о человеке. Девушка отметила, что Черно является «неприятной особой», поэтому старается с ней не общаться.

Сотрудница «Дома-2» заявила, что Саша Черно кушает то, что достала из носа

К слову, слова работников реалити-шоу не удивили телезрителей «Дома-2», которые время от времени следят за прямыми эфирами Саши, в которых девушка не единожды показывала себя «во всей красе».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:35

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