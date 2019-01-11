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Mitsubishi «заморозила» цены на Outlander

Японский производитель автомобилей Mitsubishi сделал заявление о том, что решил «заморозить» цены на Outlander. Данной информацией поделились представители официального дистрибьютора компании «ММС Рус».
Mitsubishi «заморозила» цены на Outlander

При «заморозке» цен производителю удастся приравнять базовые цены новых моделей к стоимости машин, выпущенных в предыдущем году. Ценовая политика будет учитываться без программы Trade-In. На данном этапе продлены сроки, когда можно получить льготные займы на три года, которые выдаются под 7,9 процентов годовых.

Начальник «ММС Рус» Осама Иваба подчеркнул, что компания не желает перегружать потребительскую аудиторию новостными сообщениями о постоянном росте цен на их продукцию. Поэтому было принято решение цены на новую модель популярного Outlander оставить без изменений. В 2019 году с конвейера сошла модель транспортного средства Outlander от автомобилестроительного концерна Mitsubishi. Напомним, начиная с первого месяца 2019 года стоимость автомобиля модели Outlander от японского производителя Mitsubishi колеблется от 1 миллиона 689 тысяч до 2 миллионов 462 тысяч рублей.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:14

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