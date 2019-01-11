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Лариса Вербицкая предостерегла любителей ныряния в прорубь от онкологии

Лариса Вербицкая предостерегла в Instagram от онкологии любителей ныряния в прорубь и закаливания ледяной водой. Такие экстремальные процедуры, уверена ведущая, снижают иммунитет к болезням.
Лариса Вербицкая предостерегла любителей ныряния в прорубь от онкологии

На своей странице в соцсети Вербицкая раскритиковала приверженцев моржевания и купания в проруби на Крещение. В связи в приближением праздника телеведущая заметила, что многим захочется испытать себя ледяной водой на морозе. Хотя подобная традиция закрепилась в России с незапамятных времён, современные учёные советуют от неё отказаться.

При слабом сердце ныряние в прорубь может обернуться инсультом и инфарктом. Вместо укрепления иммунной системы защита от болезней ослабевает, и могут даже начать расти раковые опухоли.

"Скоро Крещение, поэтому многих россиян потянет на подвиги, например, ныряние в прорубь. Организм сам нам подсказывает, что ему сейчас нужно. Особенно опасно для него систематическое обливание ледяной водой", - пишет Вербицкая.

Сама ведущая предпочитает зимой находиться в тёплых местах. На Рождество знаменитость отправилась в Испанию к морю.

Впрочем, с такой позицией не согласилось большинство комментаторов, которые с ранних лет знают лишь о пользе закаливания. Некоторые даже вспомнили телевизионный сюжет, где Вербицкая сама рекомендовала процедуру, показывая, как дома принимает ванну со льдом.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:50

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