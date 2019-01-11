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Ольга Сударкина расплакалась на Лобном месте из-за чувств к Дмитрию Дмитренко

Сударкина не смогла сдержать слез, когда на Лобном месте Илья Яббаров рассказал о том, что у нее есть чувства к Дмитрию Дмитренко.

Не единожды Ольга заявляла, что мечтает встретить того «единственного», с которым сможет создать крепкую пару и в дальнейшем отправиться за Периметр. Только вот строить отношения под камерами Сударкина так и не торопится. А теперь стало известно, почему.

Ольга Сударкина расплакалась на Лобном месте из-за чувств к Дмитрию Дмитренко

Многие заметили, что Ольга довольно часто заходит в гости в VIP-дом, где проживает семейство Рапунцель и Дмитренко, и если сначала телезрители и даже ведущие думали, что флирт Сударкиной с Дмитрием является просто шуткой, то теперь стало понятно, что девушка на самом деле настроена очень серьезно.

О чувствах Ольги рассказал Илья Яббаров, который прямо на Лобном месте заявил, что поддерживает все попытки Сударкиной наладить связь с Дмитренко, ведь его супруга Ольга Рапунцель то и дело «приземляет» и «приспускает» своего мужа, не дает ему нормально «дышать в семье».

Ольга Сударкина расплакалась на Лобном месте из-за чувств к Дмитрию Дмитренко

«Мы сегодня очень долго разговаривали с Ольгой. Я просил, скажи по-честному.. Она даже начала плакать, мы ее успокаивали. Она сказала, что ей, как мужчина, здесь на проекте нравится Дмитрий Дмитренко..», - заявил Яббаров.

Несмотря на то, что сама Сударкина не стала ничего говорить, а просто начала плакать и прятать от коллектива и Ольги Бузовой глаза, все участники и ведущая сразу поняли, что Яббаров говорит истину, ведь и правда, что девушка довольно близко старалась общаться именно с Дмитренко, постоянно флиртовала с ним и шутила.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:56

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