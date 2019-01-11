Ольга Сударкина расплакалась на Лобном месте из-за чувств к Дмитрию Дмитренко

«Мы сегодня очень долго разговаривали с Ольгой. Я просил, скажи по-честному.. Она даже начала плакать, мы ее успокаивали. Она сказала, что ей, как мужчина, здесь на проекте нравится Дмитрий Дмитренко..», - заявил Яббаров.

Не единожды Ольга заявляла, что мечтает встретить того «единственного», с которым сможет создать крепкую пару и в дальнейшем отправиться за Периметр. Только вот строить отношения под камерами Сударкина так и не торопится. А теперь стало известно, почему.Многие заметили, что Ольга довольно часто заходит в гости в VIP-дом, где проживает семейство Рапунцель и Дмитренко, и если сначала телезрители и даже ведущие думали, что флирт Сударкиной с Дмитрием является просто шуткой, то теперь стало понятно, что девушка на самом деле настроена очень серьезно.О чувствах Ольги рассказал Илья Яббаров, который прямо на Лобном месте заявил, что поддерживает все попытки Сударкиной наладить связь с Дмитренко, ведь его супруга Ольга Рапунцель то и дело «приземляет» и «приспускает» своего мужа, не дает ему нормально «дышать в семье».Несмотря на то, что сама Сударкина не стала ничего говорить, а просто начала плакать и прятать от коллектива и Ольги Бузовой глаза, все участники и ведущая сразу поняли, что Яббаров говорит истину, ведь и правда, что девушка довольно близко старалась общаться именно с Дмитренко, постоянно флиртовала с ним и шутила.