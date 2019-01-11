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Аналитики рассказали, сколько денег зарабатывает Николай Басков

Аналитики портала "Телепрограмма" рассказали, сколько денег зарабатывает знаменитый представитель отечественной эстрады Николай Басков. Всего за последний год "золотому голосу России" удалось положить в кошелек 442 млн рублей. Специалисты назвали основные и дополнительные источники дохода исполнителя.

Аналитики рассказали, сколько денег зарабатывает Николай Басков

Николай Басков считается одним из наиболее дорогих представителей российской эстрады. Знаменитый исполнитель за один сольный концерт получает более 1,5 млн рублей. Для того, чтобы заказать выступление Баскова на корпоративном мероприятии нужно выложить примерно 3,8 млн рублей. Стоит ли говорить о рекламных контрактах, приносящих народному артисту России по 136 млн рублей каждый.

За участие в различных популярных телевизионных проектах и работу в ток-шоу "Субботний вечер с Николаем Басковым" кошелек селебрити каждый месяц пополняется на 4 млн рублей. Также 500 тыс рублей каждый год приносит звезде процент с реализации известной линии косметической продукции, рассекретили доходы Николая Баскова авторы работы. Вот только сумму, полученную артистом за совместную с королем российской сцены Филиппом Киркоровым скандальную "Ибицу" аналитики не озвучили.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:47

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