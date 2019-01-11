Ressence анонсировала готовую версию часов Type 2





В часах Type 2 производитель объединил электронику и механику, а также встроил в них Bluetooth, однако «умными» часами они не стали. Подпитку девайс берет от солнечной и кинетической энергии, а это значит, что заводить их нет необходимости. Если ими не пользуются более 12 часов, то они автоматически переходят в «спящий» режим, а «разбудить» их можно просто слегка стукнув по сапфировому стеклу. К слову, оно еще и сенсорное, а в темноте индикация циферблата светится.Интерфейс Bluetooth сможет подключить Ressence Type 2 к смартфону, и будет показано время в двух часовых поясах, которые укажет владелец во время настройки мобильного приложения. Сам корпус сделан из прочного титана 45 калибра.