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Ressence анонсировала готовую версию часов Type 2

Компания Ressence анонсировала готовую к продаже версию часов Type 2. Приобрести их можно будет уже этой весной, а стоимость составит почти 49 000 долларов.

Ressence анонсировала готовую версию часов Type 2

В часах Type 2 производитель объединил электронику и механику, а также встроил в них Bluetooth, однако «умными» часами они не стали. Подпитку девайс берет от солнечной и кинетической энергии, а это значит, что заводить их нет необходимости. Если ими не пользуются более 12 часов, то они автоматически переходят в «спящий» режим, а «разбудить» их можно просто слегка стукнув по сапфировому стеклу. К слову, оно еще и сенсорное, а в темноте индикация циферблата светится.


Интерфейс Bluetooth сможет подключить Ressence Type 2 к смартфону, и будет показано время в двух часовых поясах, которые укажет владелец во время настройки мобильного приложения. Сам корпус сделан из прочного титана 45 калибра.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:21

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