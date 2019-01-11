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Бородина снова продемонстрировала безусловное преобладание над своими коллегами Орловой и Ефрменковой

Телеведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина в очередной раз выставила свою коллегу по съемочной площадке Ольгу Орлову в нехорошем свете, уверены поклонники реалити-шоу.

Не секрет, что Орлова тесно общается с продюсерами телестройки «Дом-2». Известно, что бывший супруг Ольги и отец ее единственного наследника Александр Карманов несколько лет назад стал собственником проекта, после чего пригласил к себе на работу экс-жену, которая довольно быстро получила уважение в коллективе.

Бородина снова продемонстрировала безусловное преобладание над своими коллегами Орловой и Ефрменковой

Как бы там ни было, но время от времени Ксения Бородина старается продемонстрировать телезрителям безусловное превосходство над некоторыми своими коллегами. В их число, как оказалось, входит и Ольга Орлова. Самым ярким примером стало участие телеведущих в телешоу «Где логика?» на телеканале «ТНТ».

Орлову, Ефременкову и Бородину пригласили в шоу, где каждая из них показала свой уровень образованности, что, мягко говоря, шокировало телезрителей.

Бородина снова продемонстрировала безусловное преобладание над своими коллегами Орловой и Ефрменковой

«Я совершенно случайно посмотрела выпуск «Где логика?», куда пригласили ведущих «Дома-2». После просмотра могу сделать только один вывод: мозги есть только у Ксении Бородиной! Остальные же либо слишком глупые, либо просто не учились в школе!» - написала одна из поклонниц реалити-шоу «Дом-2» в Сети.

Нужно сказать, что некоторые зрители скандально-известного телепроекта уверены, что Ксения не просто так взяла себе в помощницы именно Орлову и Ефременкову, которых в социальных сетях не единожды критиковали за серьезные ошибки и «слабенький словарный запас».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:35

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