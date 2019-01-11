Жена Константина Хабенского в Instagram поздравила актера с днем рождения

Супруга Константина Хабенского обнародовала снимок именинника, который подписала цитатой из книги Константина Азадовского «Небесная арка. Марина Цветаева и Райнер Мария Рильке». Пост за три часа собрал свыше 4 тысяч одобрительных лайков и 240 комментариев, в которых фолловеры присоединились к поздравлениям жены артиста. Они стали желать своему кумиру востребованности в кино, а также счастья и здоровья.Стоит отметить, что Хабенский очень скоро получит самый желаемый подарок, так как он станет в третий раз отцом. С 2013 г. актер женат на киноактрисе Ольге Литвиновой. В 2016 г. у пары родилась дочка Александра. Также у артиста подрастает сын Иван. Мальчика родила ему Анастасия Смирнова, которая в 2008 г. скончалась от рака головного мозга. На тот момент наследнику артиста был только один год.