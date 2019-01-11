Жена Константина Хабенского в Instagram поздравила актера с днем рождения
Константин Хабенский, являющийся одним из самых высокооплачиваемых и востребованных актеров российского кинематографа, 11 января празднует свое 47-летие. Ольга Литвинова нежно поздравила известного супруга в своем микроблоге Instagram.
Супруга Константина Хабенского обнародовала снимок именинника, который подписала цитатой из книги Константина Азадовского «Небесная арка. Марина Цветаева и Райнер Мария Рильке». Пост за три часа собрал свыше 4 тысяч одобрительных лайков и 240 комментариев, в которых фолловеры присоединились к поздравлениям жены артиста. Они стали желать своему кумиру востребованности в кино, а также счастья и здоровья.
Стоит отметить, что Хабенский очень скоро получит самый желаемый подарок, так как он станет в третий раз отцом. С 2013 г. актер женат на киноактрисе Ольге Литвиновой. В 2016 г. у пары родилась дочка Александра. Также у артиста подрастает сын Иван. Мальчика родила ему Анастасия Смирнова, которая в 2008 г. скончалась от рака головного мозга. На тот момент наследнику артиста был только один год.
Супруга Константина Хабенского обнародовала снимок именинника, который подписала цитатой из книги Константина Азадовского «Небесная арка. Марина Цветаева и Райнер Мария Рильке». Пост за три часа собрал свыше 4 тысяч одобрительных лайков и 240 комментариев, в которых фолловеры присоединились к поздравлениям жены артиста. Они стали желать своему кумиру востребованности в кино, а также счастья и здоровья.
Стоит отметить, что Хабенский очень скоро получит самый желаемый подарок, так как он станет в третий раз отцом. С 2013 г. актер женат на киноактрисе Ольге Литвиновой. В 2016 г. у пары родилась дочка Александра. Также у артиста подрастает сын Иван. Мальчика родила ему Анастасия Смирнова, которая в 2008 г. скончалась от рака головного мозга. На тот момент наследнику артиста был только один год.