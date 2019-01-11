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Кроссовер QX60 от Infiniti стал бестселлером марки на рынке России в 2018 году

Эксперты автопроизводителя из Японии Infiniti проанализировали итоги продаж на потребительском рынке России . По результатам исследования кроссовер модели QX60 стал бестселлером марки в 2018 году.

Кроссовер QX60 от Infiniti стал бестселлером марки на рынке России в 2018 году

За минувший год в России было продано 4 тыс. 652 автомобиля бренда Infiniti. Специалисты из пресс-службы разработчика назвали тройку лидеров среди авто своей марки. Первую позицию списка заняла модель паркетника QX60. Его продажи подскочили в 2,3 раза и вышли на показатель в 1183 единицы. Второе место рейтинга заняло обновленное транспортное средство QX50. Несмотря на то, что на российских рынках оно появилось только в последний месяц лета, внедорожник до конца года был выбран 969 автолюбителями. Замыкает тройку кроссовер QX80. Он попал к дилерам России в начале весны прошлого года. Автомобилей данной модели было реализовано в количестве 719 штук.

Дмитрий Панасов, директор Infiniti Россия, подчеркнул, что несмотря на существующие на данный момент проблемы на российском потребительском рынке и постоянные скачки валютных курсов, фирма Infiniti смогла показать хорошую динамику продаж в 2018 году.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:56

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