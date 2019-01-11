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Мировой океан нагревается с мощностью одного атомного взрыва за секунду

Мировой океан нагревается с мощностью, равной одному атомному взрыву за секунду, выяснили учёные. Глобальное потепление происходит последние 150 лет.
Мировой океан нагревается с мощностью одного атомного взрыва за секунду

Сотрудники Оксфордского университета во главе с Лор Занна измерили, насколько сильно возросла температура поверхности Мирового океана к настоящему времени. 90% парниковых газов, которые выделяются в воздух с 1871 года, попадали в воды Земли. Из-за потепления климата с XIX века уровень океанов постепенно увеличивался.

Как объясняет Занна, избыточная энергия не может удержаться в атмосфере, поэтому поглощается водой. Учёные сопоставили современные компьютерные модели с данными 150-летней давности, узнав, как тепло циркулировало в океанах.

Последние поглощали количество энергии в тысячу раз большее той, что используется человечеством ежегодно. Её также можно сопоставить с мощностью атомного взрыва, если бы таковой происходил ежесекундно.

Занна считает, что столь колоссальный ущерб мировым водам является тревожным, ведь глобальное потепление вызывает тайфуны и ураганы. Стихийные бедствия обрушиваются на прибрежные территории, где живут миллионы людей.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:42

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