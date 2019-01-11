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Слепой учитель из Подмосковья ездит на работу по памяти

Слепой учитель из Подмосковья каждый день отправляется на работу по памяти. Мужчина лишился зрения из-за родовой травмы около 10 лет тому назад, но это не заставило его отказаться от любимой работы.

Слепой учитель из Подмосковья ездит на работу по памяти

Житель подмосковного города Лобня трудится в реабилитационном центре, где преподает IT-курсы для людей с ограниченными возможностями. Он уверен, что его ученикам нужны знания, и видит в них скрытый потенциал.

Чтобы доехать до своего места работы, слепому учителю необходимо пешком дойти до железнодорожной станции и сесть на нужную электричку. Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина не жалуется на жизнь, считая главным ее смыслом преподавание знаний.



 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:13

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