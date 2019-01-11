Слепой учитель из Подмосковья ездит на работу по памяти





Житель подмосковного города Лобня трудится в реабилитационном центре, где преподает IT-курсы для людей с ограниченными возможностями. Он уверен, что его ученикам нужны знания, и видит в них скрытый потенциал.Чтобы доехать до своего места работы, слепому учителю необходимо пешком дойти до железнодорожной станции и сесть на нужную электричку. Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина не жалуется на жизнь, считая главным ее смыслом преподавание знаний.