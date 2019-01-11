АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.21 USD 66.86
Курс валют на 11.01.2019

Папарацци застали Леонардо Ди Каприо и Камилу Морроне целующихся в ресторане

Знаменитый голливудский киноактер Леонардо Ди Каприо и американская модель Камила Морроне были замечены папарацци, когда ужинали в одном из ресторанов на Манхэттене (Нью-Йорк). Пара не стала скрывать своих чувств, целуясь на глазах у других посетителей.

Папарацци застали Леонардо Ди Каприо и Камилу Морроне целующихся в ресторане

Отношения Леонардо Ди Каприо и Камилы Морроне длятся примерно год, и до недавнего времени влюбленные старались избегать мест, где их смогут заметить папарацци или узнать поклонники. Однако не так давно они решили посетить такое место в одном из исторических мест Нью-Йорка. Они мило беседовали и дарили друг другу поцелуи, не заботясь о том, что на них обращают внимание.

Папарацци застали Леонардо Ди Каприо и Камилу Морроне целующихся в ресторане

В зарубежных СМИ ходят слухи, что Леонардо Ди Каприо согласился на отношения с Камилой Морроне, чтобы попиариться. Но общество отказывается в это верить, поскольку из них получилась весьма красивая пара.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ляйсан Утяшева показала фанатам
Сотрудница «Дома-2» заявила, что Саша
Ressence анонсировала готовую версию
Жена Константина Хабенского в Instagram
Кроссовер QX60 от Infiniti стал
Ольга Сударкина расплакалась на Лобном
Аналитики рассказали, сколько денег
Мировой океан нагревается с мощностью
Бородина снова продемонстрировала
Папарацци застали Леонардо Ди Каприо и
Станислав Садальский перенес операцию
Слепой учитель из Подмосковья ездит на
Для российских самолетов Су-57 и Ту-160
Композицию Леди Гаги с Ар Келли «Do
Илья Яббаров признался, что Маргарита
Названы 7 обязательных правил
Грузовики Mitsubishi Fuso получили
Уфологи: NASA скрывают информацию о
«Дом-2»: Благодаря работе в суде Ольге
Семен Слепаков показал фанатам, как "в
Названы пять самых коротких брачных
Lenovo стала лидером на рынке ПК за
Симона Юнусова продемонстрировала, как
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
Никита Пресняков показал поклонникам в
Суточная аренда Lamborghini Urus
Обновленная Toyota Mark X будет
Олег Газманов рассказал, что ему
Ученые: Дефицит клетчатки может
Ученые: Маринованные огурцы помогают
Просмотреть все новости