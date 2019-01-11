Папарацци застали Леонардо Ди Каприо и Камилу Морроне целующихся в ресторане
Знаменитый голливудский киноактер Леонардо Ди Каприо и американская модель Камила Морроне были замечены папарацци, когда ужинали в одном из ресторанов на Манхэттене (Нью-Йорк). Пара не стала скрывать своих чувств, целуясь на глазах у других посетителей.
Отношения Леонардо Ди Каприо и Камилы Морроне длятся примерно год, и до недавнего времени влюбленные старались избегать мест, где их смогут заметить папарацци или узнать поклонники. Однако не так давно они решили посетить такое место в одном из исторических мест Нью-Йорка. Они мило беседовали и дарили друг другу поцелуи, не заботясь о том, что на них обращают внимание.
В зарубежных СМИ ходят слухи, что Леонардо Ди Каприо согласился на отношения с Камилой Морроне, чтобы попиариться. Но общество отказывается в это верить, поскольку из них получилась весьма красивая пара.
Отношения Леонардо Ди Каприо и Камилы Морроне длятся примерно год, и до недавнего времени влюбленные старались избегать мест, где их смогут заметить папарацци или узнать поклонники. Однако не так давно они решили посетить такое место в одном из исторических мест Нью-Йорка. Они мило беседовали и дарили друг другу поцелуи, не заботясь о том, что на них обращают внимание.
В зарубежных СМИ ходят слухи, что Леонардо Ди Каприо согласился на отношения с Камилой Морроне, чтобы попиариться. Но общество отказывается в это верить, поскольку из них получилась весьма красивая пара.