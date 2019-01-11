Станислав Садальский перенес операцию стентирования сосудов сердца

Позднее выяснилось, что снимок был сделан уже после операции. Под фотографией Станислав Садальский пояснил, что из-за нулевой пользы лекарств ему пришлось лечь на операционный стол. Он даже засомневался в качестве препаратов, назвав их поддельными. А вот стентирование (процедура по вводу в полые органы стента, расширяющего суженные патологическим процессом участки) помогло, и сейчас он чувствует себя отлично.На превосходное самочувствие Станислава Садальского указывало его чувство юмора. Он отметил, что операцию ему проводил врач с «редкой» фамилией Иванов. Он оказался непьющим, поэтому процедуру провел успешно. Некоторые поклонники Садальского вспомнили, что 10 лет назад аналогичную операцию перенесла Алла Пугачева, после чего стала чувствовать себя намного лучше.