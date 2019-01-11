АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.21 USD 66.86
Курс валют на 11.01.2019

Станислав Садальский перенес операцию стентирования сосудов сердца

Российскому актеру Станиславу Садальскому провели операцию стентирования, поскольку лекарственные препараты не смогли справиться с холестериновыми бляшками. На своей официальной странице в Instagram актер опубликовал фотографию, на которой к нему был подключен холтер (прибор для контроля работы сердца), чем не на шутку обеспокоил своих поклонников.
Станислав Садальский перенес операцию стентирования сосудов сердца

Позднее выяснилось, что снимок был сделан уже после операции. Под фотографией Станислав Садальский пояснил, что из-за нулевой пользы лекарств ему пришлось лечь на операционный стол. Он даже засомневался в качестве препаратов, назвав их поддельными. А вот стентирование (процедура по вводу в полые органы стента, расширяющего суженные патологическим процессом участки) помогло, и сейчас он чувствует себя отлично.

На превосходное самочувствие Станислава Садальского указывало его чувство юмора. Он отметил, что операцию ему проводил врач с «редкой» фамилией Иванов. Он оказался непьющим, поэтому процедуру провел успешно. Некоторые поклонники Садальского вспомнили, что 10 лет назад аналогичную операцию перенесла Алла Пугачева, после чего стала чувствовать себя намного лучше.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ляйсан Утяшева показала фанатам
Сотрудница «Дома-2» заявила, что Саша
Ressence анонсировала готовую версию
Жена Константина Хабенского в Instagram
Кроссовер QX60 от Infiniti стал
Ольга Сударкина расплакалась на Лобном
Аналитики рассказали, сколько денег
Мировой океан нагревается с мощностью
Бородина снова продемонстрировала
Папарацци застали Леонардо Ди Каприо и
Станислав Садальский перенес операцию
Слепой учитель из Подмосковья ездит на
Для российских самолетов Су-57 и Ту-160
Композицию Леди Гаги с Ар Келли «Do
Илья Яббаров признался, что Маргарита
Названы 7 обязательных правил
Грузовики Mitsubishi Fuso получили
Уфологи: NASA скрывают информацию о
«Дом-2»: Благодаря работе в суде Ольге
Семен Слепаков показал фанатам, как "в
Названы пять самых коротких брачных
Lenovo стала лидером на рынке ПК за
Симона Юнусова продемонстрировала, как
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
Никита Пресняков показал поклонникам в
Суточная аренда Lamborghini Urus
Обновленная Toyota Mark X будет
Олег Газманов рассказал, что ему
Ученые: Дефицит клетчатки может
Ученые: Маринованные огурцы помогают
Просмотреть все новости