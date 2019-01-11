Станислав Садальский перенес операцию стентирования сосудов сердца
Российскому актеру Станиславу Садальскому провели операцию стентирования, поскольку лекарственные препараты не смогли справиться с холестериновыми бляшками. На своей официальной странице в Instagram актер опубликовал фотографию, на которой к нему был подключен холтер (прибор для контроля работы сердца), чем не на шутку обеспокоил своих поклонников.
Позднее выяснилось, что снимок был сделан уже после операции. Под фотографией Станислав Садальский пояснил, что из-за нулевой пользы лекарств ему пришлось лечь на операционный стол. Он даже засомневался в качестве препаратов, назвав их поддельными. А вот стентирование (процедура по вводу в полые органы стента, расширяющего суженные патологическим процессом участки) помогло, и сейчас он чувствует себя отлично.
На превосходное самочувствие Станислава Садальского указывало его чувство юмора. Он отметил, что операцию ему проводил врач с «редкой» фамилией Иванов. Он оказался непьющим, поэтому процедуру провел успешно. Некоторые поклонники Садальского вспомнили, что 10 лет назад аналогичную операцию перенесла Алла Пугачева, после чего стала чувствовать себя намного лучше.
Позднее выяснилось, что снимок был сделан уже после операции. Под фотографией Станислав Садальский пояснил, что из-за нулевой пользы лекарств ему пришлось лечь на операционный стол. Он даже засомневался в качестве препаратов, назвав их поддельными. А вот стентирование (процедура по вводу в полые органы стента, расширяющего суженные патологическим процессом участки) помогло, и сейчас он чувствует себя отлично.
На превосходное самочувствие Станислава Садальского указывало его чувство юмора. Он отметил, что операцию ему проводил врач с «редкой» фамилией Иванов. Он оказался непьющим, поэтому процедуру провел успешно. Некоторые поклонники Садальского вспомнили, что 10 лет назад аналогичную операцию перенесла Алла Пугачева, после чего стала чувствовать себя намного лучше.