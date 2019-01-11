Для российских самолетов Су-57 и Ту-160 «Ростех» разработал новое стелс-покрытие
Для кабин истребителя Су-57 и бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 инженеры разработали новое стелс-покрытие. Остекление кабин инновационным композитным материалом позволяет в два раза увеличить поглощение радиолокационных волны и почти на треть снизить радиолокационную заметность.
Новый композитный материал был разработан сотрудниками Научно-производственного предприятия в Обнинске, являющегося частью холдинга «РТ-Химкомпозит» российской госкорпорации «Ростех». По словам представителей «Ростеха», сейчас данный материал наносится на фонари таких воздушных судов, как Т-50, Су-57, Су-30, Су-34, Су-35, Ту-160 и МиГ-29К.
Покрытие состоит из нескольких 70-90 нм слоев оксидов металлов. Материал не только снижает заметность самолета, но и защищает пилота от вредного воздействия ультрафиолета, солнечной радиации и тепловых факторов, а также в два раза уменьшает вес остекления кабины и увеличивает ее ударопрочность. Индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов отметил, что их разработка почти не имеет уязвимостей.
Новый композитный материал был разработан сотрудниками Научно-производственного предприятия в Обнинске, являющегося частью холдинга «РТ-Химкомпозит» российской госкорпорации «Ростех». По словам представителей «Ростеха», сейчас данный материал наносится на фонари таких воздушных судов, как Т-50, Су-57, Су-30, Су-34, Су-35, Ту-160 и МиГ-29К.
Покрытие состоит из нескольких 70-90 нм слоев оксидов металлов. Материал не только снижает заметность самолета, но и защищает пилота от вредного воздействия ультрафиолета, солнечной радиации и тепловых факторов, а также в два раза уменьшает вес остекления кабины и увеличивает ее ударопрочность. Индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов отметил, что их разработка почти не имеет уязвимостей.
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:11