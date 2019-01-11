Уфологи: NASA скрывают информацию о визите инопланетян на МКС





Система видео наблюдения МКС "поймала" удивительную аномалию: мимо исследовательского устройства пролетели два ярких объекта, скорость которых была огромной. Охотники на инопланетян уверены: это аппараты представителей внеземной цивилизации. Но в Национальном аэрокосмическом агентстве на подобное явление никак не отреагировали.Сторонники теории заговора не удивлены реакцией NASA, ведь их часто подозревают в сокрытии правды о фактах, подтверждающих существование представителей высшего разума.[center][/center]Специалисты в области уфологии уверены, если бы информация о проявлениях инопланетной активности подтвердилась в мировом правительстве, то можно было бы избежать многих катастроф и катаклизмов, вызванных в результате неразумного использования человечеством ресурсов планеты.