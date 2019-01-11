Уфологи: NASA скрывают информацию о визите инопланетян на МКС
Уфологи сообщили, что камерам Международной космической станции (МКС) удалось зафиксировать два странных объекта, проносящихся на высокой скорости. Виртуальные эксперты недовольны, что NASA скрывают от общественности информацию об очевидном визите на станцию инопланетян.
Система видео наблюдения МКС "поймала" удивительную аномалию: мимо исследовательского устройства пролетели два ярких объекта, скорость которых была огромной. Охотники на инопланетян уверены: это аппараты представителей внеземной цивилизации. Но в Национальном аэрокосмическом агентстве на подобное явление никак не отреагировали.
Сторонники теории заговора не удивлены реакцией NASA, ведь их часто подозревают в сокрытии правды о фактах, подтверждающих существование представителей высшего разума.
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Специалисты в области уфологии уверены, если бы информация о проявлениях инопланетной активности подтвердилась в мировом правительстве, то можно было бы избежать многих катастроф и катаклизмов, вызванных в результате неразумного использования человечеством ресурсов планеты.
Система видео наблюдения МКС "поймала" удивительную аномалию: мимо исследовательского устройства пролетели два ярких объекта, скорость которых была огромной. Охотники на инопланетян уверены: это аппараты представителей внеземной цивилизации. Но в Национальном аэрокосмическом агентстве на подобное явление никак не отреагировали.
Сторонники теории заговора не удивлены реакцией NASA, ведь их часто подозревают в сокрытии правды о фактах, подтверждающих существование представителей высшего разума.
[center][/center]
Специалисты в области уфологии уверены, если бы информация о проявлениях инопланетной активности подтвердилась в мировом правительстве, то можно было бы избежать многих катастроф и катаклизмов, вызванных в результате неразумного использования человечеством ресурсов планеты.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:37