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Ученые: Дефицит клетчатки может привести к преждевременной смерти

Ученые провели исследование, которое показало, что низкое содержание клетчатки в рационе может привести к преждевременной смерти, диабету 2 типа, раку кишечника, инсульту и инфаркту. Если регулярно есть продукты, богатые этим компонентом, то риск данных недугов можно снизить почти на 25%.

Ученые: Дефицит клетчатки может привести к преждевременной смерти

Клетчатка - это те же пищевые волокна, они помогают организму осуществлять нормальный пищеварительный процесс за счет правильной микрофлоры. Ее можно найти в злаках, цельнозерновом хлебе, овощах и фруктах. Волокна помогают человеку чувствовать себя сытым на протяжении долгого времени, что исключает переедание и ожирение. На сегодняшний день большинство современных людей отдают предпочтение переработанным продуктам питания, где пищевых волокон почти не остается. А большинство диет и вовсе «запрещают» есть глютен и углеводы.

В меню современных людей содержится меньше 30 грамм клетчатки (суточная норма), это показали результаты анализа около 230 многолетних исследований, где принимали участие несколько сотен добровольцев. Если употреблять больше 35 грамм волокон ежедневно, то можно снизить риск преждевременной смерти почти на треть.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:11

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