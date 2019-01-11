Обновленная Toyota Mark X будет выходить в версии GRMN





Транспортное средство построено на базе Mark X 350 RDS. Эксперты утверждают, что внешность машины приобретет более агрессивный вид. Этого получится добиться, используя массивный бампер и большой воздухоразборник. Отличительной чертой обновленной модели от предыдущей станет уменьшенная решетка на радиаторе, а также кованые диски от фирмы BBS размером в 19 дюймов. Разработчики наделят автомобиль модернизированной тормозной системой, а в его салон установят спортивные сиденья и кожаный руль.Специалисты говорят о том, что под капот новинки могут поместить двигатель V6 на 3,5 литра, имеющий отдачу 313 л.с. и крутящий момент на 280 Нм. Вмести с силовой установкой будет функционировать шестиступенчатая механическая трансмиссия и задний привод. Модель Mark X от компании Toyota выйдет на потребительский рынок ограниченным тиражом – 350 экземпляров. Предварительная цена новинки 47 400 долларов США.