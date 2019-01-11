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Ученые: Маринованные огурцы помогают справиться со стрессом

Ученые установили, что регулярное употребление маринованных огурцов помогает в борьбе со стрессом. Оказалось, что соленья, попадая внутрь организма, способствуют выработке гормона радости, улучшающего настроение и помогающего бороться с нервными срывами.
Ученые: Маринованные огурцы помогают справиться со стрессом

При этом на одних огурцах дело не зацикливается, любые маринованные овощи помогают повысить устойчивость к стрессу и улучшить психическое состояние здоровья. Результаты исследований показали, что при регулярном употреблении солений уже в течение первого месяца будут заметны улучшения, человек начинает вести себя более спокойно.

Однако медики советуют не переусердствовать. Совсем необязательно в день съедать по банке огурцов, это, наоборот, может навредить организму, вызвав сильные отеки. Достаточно раз в 2-3 дня съедать 1-2 средних размеров огурца.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:07

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