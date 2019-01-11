Ученые: Маринованные огурцы помогают справиться со стрессом





При этом на одних огурцах дело не зацикливается, любые маринованные овощи помогают повысить устойчивость к стрессу и улучшить психическое состояние здоровья. Результаты исследований показали, что при регулярном употреблении солений уже в течение первого месяца будут заметны улучшения, человек начинает вести себя более спокойно.Однако медики советуют не переусердствовать. Совсем необязательно в день съедать по банке огурцов, это, наоборот, может навредить организму, вызвав сильные отеки. Достаточно раз в 2-3 дня съедать 1-2 средних размеров огурца.