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Кендалл Дженнер вспомнила о старых комплексах из-за красивых сестер

Супермодель Кендалл Дженнер недавно рассказала о своих старых комплексах. 23-летняя звезда подиума и глянца во время интервью корреспондентам издания People вспомнила, что на фоне красивых сестер, включая Ким Кардашьян, чувствовала себя неуверенно. Ситуация усугубилась подростковым акне, призналась селебрити.

Кендалл Дженнер вспомнила о старых комплексах из-за красивых сестер

Младшая сестра супруги рэпера Канье Уэста, телеведущей и супермодели Ким Кардашьян не стала скрывать: в подростковом возрасте она ужасно комплексовала, считая свою внешность не привлекательной. Сейчас сексуальными формами восхищаются более 100 миллионов воздыхателей со всех уголков мира, но в юности девушка даже не могла мечтать о такой славе. Это было связано с акне, которое очень беспокоило представительницу семейства Кардашьян.

Она раздражалась, видя каким успехом среди парней пользуются сестры с идеальной кожей. Знаменитость призналась, что в этой ситуации звездные родственницы очень ей помогли: они были рядом и поддерживали Кендалл Дженнер. Американская супермодель благодарна сестрам за то, что вселили уверенность в себе и помогли справиться с комплексами.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:56

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