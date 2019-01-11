Кендалл Дженнер вспомнила о старых комплексах из-за красивых сестер

Младшая сестра супруги рэпера Канье Уэста, телеведущей и супермодели Ким Кардашьян не стала скрывать: в подростковом возрасте она ужасно комплексовала, считая свою внешность не привлекательной. Сейчас сексуальными формами восхищаются более 100 миллионов воздыхателей со всех уголков мира, но в юности девушка даже не могла мечтать о такой славе. Это было связано с акне, которое очень беспокоило представительницу семейства Кардашьян.Она раздражалась, видя каким успехом среди парней пользуются сестры с идеальной кожей. Знаменитость призналась, что в этой ситуации звездные родственницы очень ей помогли: они были рядом и поддерживали Кендалл Дженнер. Американская супермодель благодарна сестрам за то, что вселили уверенность в себе и помогли справиться с комплексами.