Кендалл Дженнер вспомнила о старых комплексах из-за красивых сестер
Супермодель Кендалл Дженнер недавно рассказала о своих старых комплексах. 23-летняя звезда подиума и глянца во время интервью корреспондентам издания People вспомнила, что на фоне красивых сестер, включая Ким Кардашьян, чувствовала себя неуверенно. Ситуация усугубилась подростковым акне, призналась селебрити.
Младшая сестра супруги рэпера Канье Уэста, телеведущей и супермодели Ким Кардашьян не стала скрывать: в подростковом возрасте она ужасно комплексовала, считая свою внешность не привлекательной. Сейчас сексуальными формами восхищаются более 100 миллионов воздыхателей со всех уголков мира, но в юности девушка даже не могла мечтать о такой славе. Это было связано с акне, которое очень беспокоило представительницу семейства Кардашьян.
Она раздражалась, видя каким успехом среди парней пользуются сестры с идеальной кожей. Знаменитость призналась, что в этой ситуации звездные родственницы очень ей помогли: они были рядом и поддерживали Кендалл Дженнер. Американская супермодель благодарна сестрам за то, что вселили уверенность в себе и помогли справиться с комплексами.
Младшая сестра супруги рэпера Канье Уэста, телеведущей и супермодели Ким Кардашьян не стала скрывать: в подростковом возрасте она ужасно комплексовала, считая свою внешность не привлекательной. Сейчас сексуальными формами восхищаются более 100 миллионов воздыхателей со всех уголков мира, но в юности девушка даже не могла мечтать о такой славе. Это было связано с акне, которое очень беспокоило представительницу семейства Кардашьян.
Она раздражалась, видя каким успехом среди парней пользуются сестры с идеальной кожей. Знаменитость призналась, что в этой ситуации звездные родственницы очень ей помогли: они были рядом и поддерживали Кендалл Дженнер. Американская супермодель благодарна сестрам за то, что вселили уверенность в себе и помогли справиться с комплексами.