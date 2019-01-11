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Land Rover в снегу тестирует новый Discovery Sport 2020

Недавно в Сеть попали снимки Discovery Sport 2020, которые были сделаны фотошпионами. На них автомобиль от компании Land Rover проходит тестирование в снегу.
Land Rover в снегу тестирует новый Discovery Sport 2020

В Интернете уже появлялась информация о том, что машина прошла испытание жарой. Специалисты обращают внимание на то, что автомобиль имеет большое количество черной ленты на своем кузове, наличие которой они объясняют скрывающимися под ней повреждения. Они могли появиться во время испытательных пробегов.

Под маскирующими панелями эксперты рассмотрели изменения в передних и задних фарах обновленного авто. Ожидается, что разработчики оснастят новинку переработанной подвеской, которая сможет функционировать с увеличенной массой и трансмиссионными гибридными батареями. Интерьер должен получить экраны и некоторые элементы стиля премиального кроссовера Evoque.

Планируется, что обновленная модель Discovery Sport от британского производителя Land Rover поступит на потребительский рынок в конце этого года. Однако эксперты не берутся прогнозировать, как долго она будет оставаться на реализации, поскольку уже в 2022 году предвидится смена поколений.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:30

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